'Pop-caz müziğin kralı' Michael Buble dünya turnesinde
57 dakika önce
Albümleri 60 milyonun üzerinde satan, Grammy ödüllü şarkıcı Micheal Buble çıktığı dünya turnesi kapsamında Birmingham'da verdiği konser sonrası euronews'e konuştu
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:23
Albümleri 60 milyonun üzerinde satan, Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Micheal Buble 'pop-caz müziğin kralı' olarak anılıyor.
Kanadalı müzisyen, çıktığı dünya turnesi kapsamında İngiltere
'nin Birmingham kentinde verdiği konserde yine dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.
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