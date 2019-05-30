Son Dakika Haberleri: 'Pop-caz müziğin kralı' Michael Buble dünya turnesinde
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'Pop-caz müziğin kralı' Michael Buble dünya turnesinde

57 dakika önce

Albümleri 60 milyonun üzerinde satan, Grammy ödüllü şarkıcı Micheal Buble çıktığı dünya turnesi kapsamında Birmingham'da verdiği konser sonrası euronews'e konuştu

'Pop-caz müziğin kralı' Michael Buble dünya turnesinde, System.String[]
Albümleri 60 milyonun üzerinde satan, Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Micheal Buble 'pop-caz müziğin kralı' olarak anılıyor.

Kanadalı müzisyen, çıktığı dünya turnesi kapsamında İngiltere'nin Birmingham kentinde verdiği konserde yine dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:23 
Euronews, Kültür Sanat
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