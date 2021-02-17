Pop müziğin renkli kişiliği Aysel Gürel anılıyor: Şarkıları kaldı yadigar - Son Dakika

Pop müziğin renkli kişiliği Aysel Gürel anılıyor: Şarkıları kaldı yadigar

17.02.2021 07:40
Pop müziğin renkli kişiliği Aysel Gürel anılıyor: Şarkıları kaldı yadigar, System.String[]

MİLYONLARIN KALBİNE DOKUNDU Türk sinemasının usta oyuncularından Müjde Ar ile Mehtap Ar'ın annesi Aysel Gürel, yazdığı şarkılarla kimi zaman milyonların gönül telini titretti, kimi zaman da onları oturdukları yerde bile oynattı.

MİLYONLARIN KALBİNE DOKUNDU Türk sinemasının usta oyuncularından Müjde Ar ile Mehtap Ar'ın annesi Aysel Gürel, yazdığı şarkılarla kimi zaman milyonların gönül telini titretti, kimi zaman da onları oturdukları yerde bile oynattı. Ama her zaman o şarkıların içindeki şiiri hissedenlerin kalbine dokundu.

AİLENİN EN KÜÇÜK ÇOCUĞU Rengarenk kostümleri ve iddialı aksesuarlarıyla 1990'lara damgasını vuran Gürel, 7 Şubat 1929'da Denizli, Saraköy'de dünyaya geldi. Annesi ebe Kamile Hanım, babası ise hakim Ali Rıza Bey'di. Tam adıyla Gönül Aysel Gürel, çocukluk yıllarını ağabeyi ve ablasıyla dünyaya geldiği şehirde geçirdi.

ADI 'DELİ AYSEL'E ÇIKTI

Ailenin en küçük çocuğu Aysel Gürel 8 yaşına geldiğinde Çorum'a taşındılar. Öylesine kimselere benzemeyen ve hareketsiz bir çocuktu ki Aysel, babası onu biraz olsun sakinleştirebilmek için bir kuzu hediye etti. Daha o zamanlarda hareketliliği yüzünden adı "Deli Aysel"e çıkan Gürel, ilk şarkısını da daha o dönemde minik kuzusu için yazdı.

KÜÇÜK YAŞINDA ÇEVRESİNE DUYARLIYDI

Aile bir süre Çorum'da yaşadı. Daha sonra babası Ali Rıza Bey'in tayini Trabzon'a çıktı ve hep birlikte hayatlarında yeni bir sayfa açtılar. Modern bir aile ortamında büyüdü Aysel Gürel. Aynı zamanda çevresinde olup bitenlere karşı da duyarlıydı. O küçücük yaşında toplumsal baskıyı hissedebilecek kadar da algıları açıktı.

BİR DÖNEM EDEBİYAT ÖĞRETMENLİĞİ YAPTI

Babasının mesleği ve belirli sürelerle tayini çıktığı için eğitim hayatını da farklı kentlerde tamamladı. İlkokula Trabzon'da gitti, lise yıllarında ise Erenköy Kız Lisesi'ne devam etti. Yüksek öğretim için ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'ne girdi. Aysel Gürel, her ne kadar yazdığı şarkılarla tanınsa da bir dönem edebiyat öğretmenliği ve tiyatro oyunculuğu da yaptı.

EVLİLİK TEKLİFİNİ KENDİSİ YAPTI

Zaten evlenme kararı da bir tiyatro oyununda oldu. Gazeteci Vedat Akın ile tanıştığında sahnedeydi Aysel Gürel. Birbirlerinden etkilendiler. Sonra günün birinde Akın'ın çalıştığı gazetenin binasının önünden geçerken bir anda içeri girdi ve teklifini yaptı. İkili evlendi. Gürel yıllar sonra; o günleri anlatırken o teklifi yapmasında arkadaşlarının birer birer evlenmesinden etkilendiği için böyle bir şey yaptığını anlattı.

ALDATILINCA HEMEN BOŞANDI

Aysel Gürel ile Vedat Akın'ın evliliğinden Mehtap ve Müjde adında iki kız çocukları dünyaya geldi. Fakat ani başlayan evlilik aynı şekilde bitti. Kocasının kendisini aldattığını öğrenen Gürel, boşanmaya karar verdi. Üstelik küçük kızına yani Müjde Ar'a hamileydi o sırada.  Kızlarını da alıp ufak bir eve yerleşti. Bunun ardından da maddi sorunlar başladı. Çalışmak ve kızlarını yalnız başına büyütmek zorundaydı artık. Aysel Gürel iki kızlarıyla birlikte diğer boşanmış annelerden çok farklı bir hayat kurdu. Arkadaş gibiydiler ve çok da iyi geçiniyorlardı.

ZOR GÜNLER YAŞADILAR

Ama bir yandan da maddi zorluklar peşlerini bırakmıyordu. Karınları doymasa da Gürel kızlarını eğitimlerinden geri bırakmamak için çabalıyordu. Yıllar sonra Müjde Ar, o döneme ilişkin olarak, karınlarını doyurmak için komşulara misafirliğe gittiklerini anlatmıştı. Maddi sıkıntılarla baş etmek için çok çalıştı Aysel Gürel. Bazen dublaj yaptı, bazen tiyatro sahnesine çıktı, bazen filmlerde oynadı. 1970'lere gelindiğinde ise ailenin kaderi de değişmeye başladı.

'DELİ KIZ'I MİLYONLAR TANIDI

Gürel bir yandan da şiirler yazıyordu ve artık onlar da bestelenmeye başlamıştı, 1973'te Deli Balım, bir yıl sonra Yörük Yaylası, 1977'de de Ateş Böceği adlı şiirleri bestelendi. 70'li yıllar bittiğinde ise Aysel Gürel adını herkes duymuştu artık. Türk pop müziğinin "Deli Kızı" artık milyonlar tarafından tanınıyordu. Aysel Gürel her ne kadar rengarenk giyinen deli dolu bir kadın olsa da şarkı sözleri kelimenin tam anlamıyla dinleyenleri "vuruyordu."

ŞARKILARI HAFIZALARDA VE YÜREKLERDE YER ETTİ

Gürel, geride unutulmaz şarkı sözleri ve renkli bir hayat bırakarak 17 Şubat 2008'de hayata veda etti. Ama aralarında Ünzile, Değer mi?, Sevda, Ateşle Barut, Hadi Bakalım, Sürgün, Ben her Bahar Aşık Olurum'un da bulunduğu şarkıları başta Sezen Aksu olmak üzere, Sertab Erener, Ayşegül Aldinç, Ajda Pekkan, Nüthet Duru, Zerrin Özer gibi şarkıcıların sesleriyle hafızalarda ve yüreklerde yer etti.

ÖLÜMÜNDEN SONRA SAYGI ALBÜMÜ

Hatta ölümünden sonra da onun geride bıraktığı şarkı sözleri Tarkan başta olmak üzere Yonca Lodi ve Burcu Güneş tarafından seslendirildi. Türk pop müziğine bıraktığı unutulmaz eserleri de 2013 yılında yayınlanan Aysel'in adlı albümde yer aldı.

Pop müziğin renkli kişiliği Aysel Gürel anılıyor: Şarkıları kaldı yadigar

Aysel Gürel, Mehtap Ar, Müjde Ar, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Pop müziğin renkli kişiliği Aysel Gürel anılıyor: Şarkıları kaldı yadigar - Son Dakika Magazin


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