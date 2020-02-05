Pop-rock grubu Gripin, Boyner'de sevenleriyle buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pop-rock grubu Gripin, Boyner'de sevenleriyle buluşacak - Son Dakika

Pop-rock grubu Gripin, Boyner'de sevenleriyle buluşacak

6 saat önce

Türk pop-rock müziğinin öne çıkan gruplarından Gripin, Boyner'e müzikseverlerle bir araya gelecek.

Pop-rock grubu Gripin, Boyner'de sevenleriyle buluşacak, System.String[]

Türk pop-rock müziğinin öne çıkan gruplarından Gripin, Boyner'e müzikseverlerle bir araya gelecek.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner, Türk pop-rock müziğinin sevilen gruplarından Gripin'i sevenleriyle buluşturacak.

Etkinlik, Cat ve Boyner'in iş birliği ile 8 Şubat Cumartesi saat 16.00'da Cevahir Boyner mağazasında düzenlenecek. Gripin, etkinlik kapsamında sevilen şarkılarını seslendirecek. Ayrıca, Gripin hayranları, grubun üyeleri ile sohbet etme ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatı bulacak.

Müzik ruhunu müşterileri ile buluşturan Boyner, gelecek dönemlerde farklı etkinlikler gerçekleştirmeye devam edecek.

Boyner, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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