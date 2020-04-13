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Pop-rock grubu Z Raporu'nun ilk teklisi 'İstemem' yayında!
6 saat önce
2019 yılında Mert Şuşut (vokal) ritm ve Mehmet Sait Arısoy (davul) tarafından kurulan Z Raporu önce kadrosuna Onur Cem Ezgin'i (ritim gitar) kattı.
2019 yılında Mert Şuşut (vokal) ritm ve Mehmet Sait Arısoy (davul) tarafından kurulan Z Raporu önce kadrosuna Onur Cem Ezgin'i (ritim gitar) kattı. Daha sonra kadrosuna Murat Küçükoruç (bass) ve Hüseyin İmren'in (lead gitar) katılmasıyla Z Raporu nihai kadrosuna kavuşmuş oldu.
Şarkılarında, şehir hayatının karmaşası içinde varoluş savaşı veren bireyin mücadelesini her yönüyle ve sadelikten ödün vermeden anlatan İstanbullu beşli, 90'ların Kadıköy ve Taksim sound'unu, günümüz müziğiyle sentezleyerek dinleyenlerin beğenisine sunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:53
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