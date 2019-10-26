Son Dakika Haberleri: Pop sanatçısı Buray, Bursa'da konser verdi
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Pop sanatçısı Buray, Bursa'da konser verdi

1 saat önce

Bursa'da bir alışveriş merkezinin 20'nci yılına özel düzenlediği etkinlikte pop müzik sanatçısı Buray, Bursalı müzikseverlerle bir araya geldi.

Pop sanatçısı Buray, Bursa'da konser verdi, System.String[]

Bursa'da bir alışveriş merkezinin 20'nci yılına özel düzenlediği etkinlikte pop müzik sanatçısı Buray, Bursalı müzikseverlerle bir araya geldi.

Alışveriş merkezinin meydanında gerçekleştirilen konsere Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konser öncesinde Bursalı vatandaşların alışveriş merkeziyle ilgili anıları müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Buray, Bursalı sevenleri eşliğinde "Deli Divane", "Kimsenin Suçu Yok" ve "Mecnun" gibi şarkıları seslendirdi.

Konser sonunda sanatçı Buray "10. Yıl Marşı"nı Bursalılarla birlikte söyledi.

Bursa, Buray, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:22 Kaynak: AA
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