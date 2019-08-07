Son Dakika Haberleri: Pop Sanatçısı Gülden'den Başkan Yanmaz'a geçmiş olsun ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Pop Sanatçısı Gülden'den Başkan Yanmaz'a geçmiş olsun ziyareti

54 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Pop Sanatçısı Gülden, geçtiğimiz hafta midesinden ameliyat olan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Pop Sanatçısı Gülden'den Başkan Yanmaz'a geçmiş olsun ziyareti, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Pop Sanatçısı Gülden, geçtiğimiz hafta midesinden ameliyat olan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı, gerçekleştirilen yaz şenlikleri kapsamında Akçakoca'ya konser vermek için gelen ünlü pop sanatçısı Gülden Mutlu ve ekibi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve eşi Nursen Yanmaz, Gülden Mutlu'nun gerçekleştirdiği ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler. 18 Temmuz günü yaşanan sel felaketi hakkında Başkan Yanmaz bilgi verdi ve Pop sanatçısı Gülden Mutlu, bu yaşanılan afetten ve hayatını kaybedenlerden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. - DÜZCE
Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi
Kim Kardashian, özel davetli olduğu Jennifer Lopez'in konserine katılmadı Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile ilgili paylaşım yapmaması tepki çekti Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:37:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pop Sanatçısı Gülden'den Başkan Yanmaz'a geçmiş olsun ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]