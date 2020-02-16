Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu - Son Dakika Magazin

Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu

6 saat önce

Türk pop müziğinin sevilen ismi Tan Taşçı, Highway Alışveriş Merkezi'nde verdiği konserde sevenleriyle bir araya geldi.

Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu, System.String[]

Türk pop müziğinin sevilen ismi Tan Taşçı, Highway Alışveriş Merkezi'nde verdiği konserde sevenleriyle bir araya geldi.


Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi, ziyaretçileri için muhteşem bir konser düzenledi. Türk pop müziğinin genç isimlerinden Tan Taşçı'nın sahne aldığı konserde, genç şarkıcının hayranları konser alanını saatler öncesinden doldurdu. Taşçı'nın sahneye çıkmasıyla birlikte büyük coşku yaşayan hayranları, şarkıları da genç sanatçıyla birlikte söyledi.


Konser boyunca şarkılara eşlik eden hayranlar, bol bol fotoğraf ve video da çekti. - BOLU

Tan Taşçı, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:12 Kaynak: İHA
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