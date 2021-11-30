Pop şarkıcısı Rihanna'ya Barbados'ta Ulusal Kahraman nişanı verildi - Son Dakika

Dünyaca ünlü pop şarkıcısı Rihanna, yeni cumhuriyet Barbados'ta Ulusal Kahraman nişanına layık görüldü.

Amerika basınına göre, Rihanna'ya söz konusu nişan, Barbados'un İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın da katıldığı törenle cumhuriyeti ilan etmesinden ve böylece İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanımaya son vermesinden kısa süre sonra takdim edildi.

Barbados Başbakanı Mia Mottley, şarkıcının doğduğu yer Bridgetown'da düzenlenen törende, Rihanna'nın 2012 yapımlı "Diamonds" şarkısına atıfta bulunarak "Bir elmas gibi parlamaya ve milletinize şeref getirmeye devam edin." dedi.

Rihanna olarak bilinen Robyn Rihanna Fenty, 1866'da ölen dini lider Sarah Ann Gill'den sonra Barbados tarihinde Ulusal Kahraman onuruna layık görülen ikinci kadın oldu.

Rihanna, yaşayan iki Barbados Ulusal Kahramanı'ndan da biri olarak da kayıtlara geçti. Söz konusu unvan 1998'de kriket oyuncusu Sir Garfield Sobers'e de verilmişti.