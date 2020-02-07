POP-UP SELFIE MUSEUM Eğlencesi Sanko Park'ta - Son Dakika
Son Dakika Güncel POP-UP SELFIE MUSEUM Eğlencesi Sanko Park'ta - Son Dakika

POP-UP SELFIE MUSEUM Eğlencesi Sanko Park'ta

7 saat önce

Gaziantep'in eğlence ve yaşam merkezi haline gelen Sanko Park Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini Pop-Up Selfie Museum ile karşılıyor.

POP-UP SELFIE MUSEUM Eğlencesi Sanko Park'ta, System.String[]

Gaziantep'in eğlence ve yaşam merkezi haline gelen Sanko Park Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini Pop- Up Selfie Museum ile karşılıyor.


Sanko Park Alışveriş Merkezi ziyaretçileri, Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek etkinlikle eğlenceyi doyasıya yaşayacak. Sevgililer Günü'ne özel birbirinden renkli oda konseptleri ve fotoğraf-video çektirme alanları bulunan #POP-UP SELFIE MUSEUM, günümüzde vazgeçilmez olan selfie (özçekim) ile sosyal medya paylaşımları için oldukça etkili bir atmosfer.


8-16 Şubat tarihleri arası ana atriumda gerçekleşecek olan etkinliğe giriş için Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde bulunan mağazalardan aynı gün içerisinde 100 TL ve üzeri alışveriş yapmak yeterli olacak.


SANKO Park


2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127 bin 489 m2 inşaat alanı ve 56 bin 144 m2 kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza bulundurmaktadır.


Sanko Park'ın marka karmasında birçok markaların yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.


Sanko Park'ta, 3 bin 389 m2 alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları'nda vizyondaki filmleri takip ederken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuluyor. Bin 600 m2 alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.


Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2019 yılına kadar toplamda 450'den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 260 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.


Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Sanko, Up, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL istiyor
İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 17:53:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: POP-UP SELFIE MUSEUM Eğlencesi Sanko Park'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]