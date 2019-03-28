Son Dakika Haberleri: Popocatepetl Yanardağı Bir Haftada 3 Kez Patladı

Popocatepetl Yanardağı Bir Haftada 3 Kez Patladı

1 saat önce

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı bir haftada 3 kez patladı.

Popocatepetl Yanardağı Bir Haftada 3 Kez Patladı, System.String[]
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı bir haftada 3 kez patladı.

Meksika'nın Puebla eyaletinde yer alan Popocatepetl Yanardağı bir haftada 3. kez, 3 bin metre yüksekliğe kül ve lav püskürttü. Meydana gelen patlamada, yanardağa 40 metre uzaklıktaki binaların sarsıldığı belirtildi. Yetkililer, yanardağın 12 metre yakınında yaşayanlara bölgeyi tahliye etme çağrısı yaptı. Yetkililer ayrıca, bölge sakinlerine evlerinde kalmaları çağrısı yaparak dışarıya çıkmak zorunda kalanlara ise göz, burun ve ağızlarını ıslak bir mendille kapatmalarını önerdi.

Manchester Üniversitesinden uzmanlar, Popocatepetl'deki volkanik hareketliliğin son iki haftada arttığını belirtti.

Popocatepetl Yanardağı, 5 bin 462 metre olan yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın Citlaltépetl'den sonra ikinci en yüksek volkanı olma özelliğini taşıyor. Yanardağın yaklaşık 60 mil yakınında 25 milyon kişi yaşıyor. - MEXİCO CİTY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:59 Kaynak: İHA

Puebla, Meksika, 3. Sayfa
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