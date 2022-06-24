Popocatepetl Yanardağı'na tırmanan dağcı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Popocatepetl Yanardağı'na tırmanan dağcı hayatını kaybetti

24.06.2022 20:28
Popocatepetl Yanardağı'na tırmanan dağcı hayatını kaybetti

Meksika'da bulunan Popocatepetl Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle yanardağına tırmanmaya çalışan 5 dağcının üzerine kaya parçalarının düşmesi sonucu 1 dağcı hayatını kaybetti, 1 dağcı ise ağır şekilde yaralandı.

Meksika'da bulunan Popocatepetl Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle yanardağına tırmanmaya çalışan 5 dağcının üzerine kaya parçalarının düşmesi sonucu 1 dağcı hayatını kaybetti, 1 dağcı ise ağır şekilde yaralandı.

Meksika'da bulunan ve faaliyetini sürdüren Popocatepetl Yanardağı'na tırmanmaya çalışan 5 dağcı, 4 bin 600 metre yüksekliğe ulaştıklarında yanardağda patlama meydana geldi. Olayda 5 dağcının yaklaşık 50 metrelik bir çukurda mahsur kaldıkları ve yanardağ ağzından fırlayan kaya parçalarının üzerlerine düştüğü bildirildi. Düşen kaya parçaları nedeniyle dağcı 1 kadın hayatını kaybetti, dağcı 1 erkek ise ağır şekilde yaralandı.

Meksika Yüksek Dağ Polisi ve Sivil Savunma ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında hayatını kaybeden dağcının cesedine ulaşılırken, diğer dağcılar da kurtarıldı.

Dağcıların, şu anda faaliyette olan Popocatepetl Yanardağı'nın tepesine tırmanmak için yola çıktıkları ve girişe yasak olan tehlikeli bölgeye geçerek yanardağ ağzına doğru yaklaştıkları bildirildi.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana faaliyetlerini artıran Popocatepetl yanardağında son olarak, 29 Mart 2022 tarihinde büyük bir patlama kaydedildi. Hemen her gün duman ve kül çıkışı yaşanan yanardağda zaman zaman küçük patlamalar da meydana geliyor. Patlamayla fırlayan kaya parçalarının çevreye düşmesi sebebiyle Meksikalı yetkililer, vatandaşları yanardağa yaklaşmama konusunda uyarıyor. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Yanardağ, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Popocatepetl Yanardağı'na tırmanan dağcı hayatını kaybetti - Son Dakika

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