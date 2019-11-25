Son Dakika Haberleri: Popstar Bayhan Batman'da konser verdi
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Popstar Bayhan Batman'da konser verdi

6 saat önce

Katıldığı bir ses yarışmasında adından söz ettiren Bayhan, Türkiye Turnesi kapsamında Batman'a gelerek ilk konserini burada verdi.

Popstar Bayhan Batman'da konser verdi, System.String[]

Katıldığı bir ses yarışmasında adından söz ettiren Bayhan, Türkiye Turnesi kapsamında Batman'a gelerek ilk konserini burada verdi.


Ücretsiz halk konseri veren Bayhan, Batman'a sevenleri ile buluştu. Batman'dan genç, yaşlı, çocuk, kadın ve erkeklerin hınca hınç doldurduğu konsere, Mardin, Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'tan da yoğun katılım oldu. Söylediği parçalarla salondakilere unutulmaz bir an yaşatan Bayhan'a sevenleri de hep bir ağızdan eşlik etti.


Sahnede Batmanlılara seslenen Bayhan, "Sahnelere döndüm. Hem sahnelere dönüşümü hem Türkiye turnemin ilk konserini Batman'da sizlerle birlikte kutluyor olmak mutluluk verici. Batman, benim başlangıcım" dedi.


Bayhan'ın Türkiye turnesi kapsamında 81 ilde konser vereceği ve önümüzdeki aylarda da albüm çıkaracağı öğrenildi. - BATMAN

Türkiye, Şırnak, Batman, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:28 Kaynak: İHA
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