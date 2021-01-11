Popstar Bayhan Gürhan: Çok kötü bir çocukluk geçirdim - Son Dakika

Popstar Bayhan Gürhan: Çok kötü bir çocukluk geçirdim

11.01.2021 08:35
Popstar Bayhan Gürhan: Çok kötü bir çocukluk geçirdim, System.String[]

Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan Gürhan, uzman psikolog Gökhan Çınar'ın "Katarsis X-TRA" programına konuk oldu.

Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan Gürhan, uzman psikolog Gökhan Çınar'ın "Katarsis X-TRA" programına konuk oldu. Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan Gürhan, "Evimiz Adana'da tarla kenarındaydı. Annem ve ablamla yaşardım. Babamın bizden bağımsız Almanya'da bambaşka bir hayatı vardı. Hatırladığım en net şey hep karnım açtı" dedi.

Şarkıcı, annesinin vefatını da anlattı: "Annemin aramızdan ayrılışı çok üzücüdür. Bir gün birlikte fare zehri aldık ve evimize gittik. Eve vardığımızda zehri çay bardağına doldurdu. İlk önce ablama uzattı, o istemedi. Ardından bana uzattı, ben tam bardağı alıp içecekken ablam engelledi. Sonunda ise annem o zehirden içer gibi oldu. O an hatırladığım tek şey, bağırarak dışarı çıktı ve o andan sonra bir daha annemi hiç görmedim. Bu çaresizlikle yapılmış bir şeydi. Ben çok kötü bir çocukluk yaşadım."

RAHİBELER BİZE BAKTI

Popstar Bayhan, annesini kaybettikten sonra Almanya'ya babasının yanına gittiklerini söyledi:

"Orada da üvey annemiz oldu. Bizi aç bırakırdı. Sonra kendimi Almanya'da bir çocuk esirgeme kurumunda buldum. Bir sene boyunca rahibeler bize baktı. Ablam, Almanya'da okumaya devam etti, ben Türkiye'ye geldim. Ablamı orada trafik kazasında kaybettik" dedi. Şarkıcı, " İstanbul'a geldim bir şeyler yapmaya çalıştım. Hep şarkı söylerdim. Kaybolmuş bir ruh gibiydim" dedi.

Popstar Bayhan Gürhan: Çok kötü bir çocukluk geçirdim

Bayhan Gürhan, Almanya, Adana, Çınar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Popstar Bayhan Gürhan: Çok kötü bir çocukluk geçirdim - Son Dakika Magazin


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