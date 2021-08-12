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Popstar Mehtap Yılmaz, pavyonda nasıl çalışmaya başladığı günleri anlattı - Son Dakika

Popstar Mehtap Yılmaz, pavyonda nasıl çalışmaya başladığı günleri anlattı

12.08.2021 14:03
Popstar Mehtap Yılmaz, pavyonda nasıl çalışmaya başladığı günleri anlattı, System.String[]

PopStar Alaturka yarışmasıyla ünlenen şarkıcı Mehtap Yılmaz, konuk olduğu Paylaş Benimle programında pavyonda çalışmaya başladığı günleri anlattı. Pavyonda yaşadığı günleri anlatan Yılmaz, doktor olan kardeşinden bahsederken de gözyaşlarına hakim olamadı.

Yıllar önce Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy'un jüri üyeliğini yaptığı Popstar Alaturka yarışmasına katılan ve güçlü sesiyle adını geniş bir kitleye duyuran Mehtap Yılmaz, TV8'de yayınlanan Paylaş Benimle'ye konuk oldu. Yılmaz programda çocukluğundan pavyon hayatına kadar birçok şey anlattı.

"BENZİNLİKTE CAM SİLİP POMPACILIK YAPTIM"

Anne ve babası boşandıktan sonra birçok iş yaptığından bahseden şarkıcı, "Annem ve babam ayrıldığında 11, 12 yaşındaydım. Ama onlar zaten ayrıydı… Sevgi ile büyüyen bir çocuk değildim. Anne ve babamın bir gün bile birbirini sevdiğini görmedim. Boşandıktan sonra iki çocuk babaya iki çocuk anneye verildi. Ben annem ile kaldım. Bir yaşam mücadelesine girdik. Sekreterlik yaptım. Benzinlikte cam silip pompacılık yaptım. Biraz güzelsen, elin yüzün düzgünse insanlar seni kullanmaya çalışıyor öyle ortamlarda. Onu hissettim, mecbur bir süre bu işleri yaptım" dedi.

"GİTTİĞİM YERDE BİR ŞARKI OKUDUM, BİR ANDA ŞARKICI OLDUM"

Pavyonda nasıl çalışmaya başladığını anlatan Mehtap Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Bir kız arkadaşım, beni yemeğe çağırdı. Canlı müzik yapılan bir mekandı, arkadaşım 'senin sesin çok güzel' dedi. Mikrofonu bana verdiler, bir şarkı okudum. Orda bana ilgi alaka oldu, teklif geldi. 'Burada şarkı söyler misin' dediler, ben de kabul ettim. Orada kitlem oluştu, bir anda şarkıcı oldum. Sonra bu süreç pavyona kadar gitti.

"MASAYA OTURMADAM SOLİST OLARAK KABUL EDİLDİM"

"Ben hiçbir zaman pavyonda masaya oturmadım. Hep sahnedeydim, teklif gelince kabul etmiyordum, onlar da işime son veriyordu. Sadık hocam ile çok gezdik. Sonunda masaya oturmadan 6 yerde sahne alan solist olarak kabul ettirdim kendimi. Orda o kızları görünce, 'ben nereye düştüm, ne bu cehennem mi' dedim. Ben sahnemi bitirip gidiyordum."

"10 TANE KIZI SIRAYLA YATIRIP ÜSTÜNÜ MASA ÖRTÜSÜ ÖRTÜYORLARDI"

"Hiçbir zaman orada gülmedim, hep ciddiydim. Kulise giriyordum 10 tane kız, sırayla yatıyordu hepsinin üstünde masa örtüsü… Kızları ayıltmaya çalışıyorlar ki müşterinin masasına tekrar gitsinler diye!Dayak yiyenler, senet imzalatılanlar bunları sizler bilmezsiniz… Şimdi durum nedir bilmiyorum. Ben anlatıyorum ki insanlar düşmesinler, özenmesinler… Orada çalışan kızların kimisi okuyor, ailesi yok!"

"BANA PARA TAKMAK İSTEYEN KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADIM"

Çalıştığı mekana gelen bir müşterinin silahlı saldırısına uğrayan şarkıcı, "Sahnedeyim biri bana kafayı takmış, para takmaya çalışıyor, masaya bir tekme attım mekan karıştı. Her taraftan mermi yağıyor, kendimi dışarda arabanın kenarına attım. Çok kişi vuruldu o gece… Böyle şeyler çok oluyor, saplantılı tipler çok vardı."

"POPSTAR'A BAŞLAYINCA PAVYON MACERAM BİTTİ"

Pavyondan kurtulma hikayesinden de bahseden Mehtap Yılmaz, şunları anlattı: "PopStar yarışmasına girdim. Pavyonda son gecem, patron da karşımda, 'bugün beni son görüşünüz, bir daha asla beni göremeyeceksiniz. Beni ancak televizyondan seyredeceksiniz' dedim. O gün pavyon maceram bitti. Çok şükür dediğim de oldu bir daha da oralarda sahne almadım"

"ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

Yıllarca çok zor zamanlar geçiren şarkıcı, aileleri çocuklarına sahip çıkması konusunda da uyararak "Çocuklarınıza sahip çıkın. Kimlerle gezdiğine bakın, neler yaptıklarına bakın. Genç kızlarımıza da şunu söyleyeceğim, 'sizleri kandırmaya çalışabilirler, lüks hayata kanmayın, size sunacakları hiçbir şey gerçek değil. Hayatınızdan gider" dedi.

Popstar Mehtap Yılmaz, pavyonda nasıl çalışmaya başladığı günleri anlattı

Mehtap Yılmaz, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Popstar Mehtap Yılmaz, pavyonda nasıl çalışmaya başladığı günleri anlattı - Son Dakika Magazin


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