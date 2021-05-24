Popülasyonu artan dev çekirgeler çiftçileri korkutuyor - Son Dakika

Popülasyonu artan dev çekirgeler çiftçileri korkutuyor

24.05.2021 14:53

Bitlis'in bazı kesimlerinde popülasyonu artan etçil ve otçul çekirgeler, ekili alanlarda bir hayli zarara yol açtılar. Çekirgeler, son zamanlarda adeta çiftçilerin korkulu rüyası oldu.

Merkez ve ilçelere bağlı bazı köylerde bu yıl sürü halinde görülen çekirgeler, girdikleri arazilerde ekinlere zarar veriyor.

Boyları 3-6 santimetre arasında değişen ve ekinlerin yanı sıra ağaçlardaki meyveleri de yiyen çekirgeler, çiftçileri tedirgin ediyor. İlde ilaçlama çalışması yürüten Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de köylüleri bilinçsizce ilaç kullanmamaları konusunda uyarıyor. Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Ekrem Timur, AA muhabirine, çekirgelerin yerel türler olduğunu söyledi.

Popülasyonu artan çekirgeler çiftçileri tedirgin ediyor

"BU YIL KURAK GEÇTİĞİ İÇİN TARIM ALANLARINA İNDİLER"

Düzenli ilaçlama yaptıklarını belirten Timur, şu ifadeleri kullandı: "İklimsel şartlardan dolayı bu yıl bazı bölgelerde popülasyon çok fazla oldu. Bu bölgeleri ilaçlarla kontrol altına almaya çalışıyoruz. Biyolojik mücadeleyle ilgili çeşitli projelerimiz mevcut. İlerleyen dönemlerde kimyasal ilaçlardan çok biyolojik mücadele safhasına geçmeyi planlıyoruz. Bunlar sadece bir tür değil, birkaç çeşit var. Üniversite ile ortaklaşa bunların türlerinin tespiti için çalışmalar yürütüyoruz. Bitkilerin yapraklarını yiyerek gelişmesini engelliyorlar. Bu yıl kurak geçtiği için tarım alanlarına indiler. Bazı popülasyonlarda tarım alanlarını tamamen yok ediyorlar."

Her yeri saran çekirgeler bölge halkını endişelendiriyor;

Popülasyonu artan çekirgeler çiftçileri tedirgin ediyor
Popülasyonu artan çekirgeler çiftçileri tedirgin ediyor
Popülasyonu artan çekirgeler çiftçileri tedirgin ediyor
Popülasyonu artan çekirgeler çiftçileri tedirgin ediyor
Popülasyonu artan dev çekirgeler çiftçileri korkutuyor

Bitlis, Tarım, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Popülasyonu artan dev çekirgeler çiftçileri korkutuyor - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • yol: evet evet doğanın dengesini bozarsanız.. kirpileri..tarla farelerini..yılanları gördüğünüz yerde öldürürseniz.. elinize tufeklerinizi alıp keklikleride vurursanız.. sonra boyle istilalarda ancak sızlanırsınız.. daha kanamalı kırım kongo salgınıda var yolda.. ne zamanki tabiata saygı duyarız ne zamanki yılanların kötü bir varlık değilde doğanın dengecileri olduğunu anlarsanız.. o zaman bu tür istilaları daha az gorursunuz. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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