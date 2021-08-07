Popüler Battle Royale oyunu PUBG'nin ismi değişti!

Dünya çapında oldukça popüler olan PUBG oyun dünyasının zirvelerinde yer alıyor. Küresel çapta milyonlarca oyuncusu bulunan Battle Royale oyununun ismi değiştirildi.

KRAFTON DAHA ÖNCEDEN SİNYALLERİ VERMİŞTİ!

Krafton, PlayerUnknown's Battlegrounds için şaşırtıcı bir karar alarak Steam üzerinde oyunun ismini PUBG: Battlegrounds olarak değiştirdi. Geliştirici şirket, daha önceden duyurduğu yeni Battle Royale oyununu da PUBG: New State olarak adlandırmıştı.

Krafton yaptığı isim değişikliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Krafton, PUBG evreninde yer alan çeşitli deneyimlerle markayı aktif olarak genişletiyor. PlayerUnknown's Battlegrounds'u, PUBG: Battlegrounds olarak yeniden adlandırmak bu vizyonu gerçekleştirmede attığımız ilk adım oldu. Seriye eklenecek ek oyunlar da PUBG: New State de görüldüğü üzere bu ismi taşıyacak." dedi.

ÖN KAYIT REKORU KIRILDI!

PUBG oyuncuları yeni oyunu sabırsızlıkla bekliyor. Hatta ilgi o kadar büyük ki Google Play mağazasında 10 milyon ön kayıt başvurusu yapıldı bile. Şirket bu rekoru, oyunun resmi Twitter sayfası üzerinden oyunculara teşekkür ederek açıkladı.

Ön kayıt yaptırmak için buraya tıklayınız.

PUBG: New State'in eşsiz grafiklere sahip olacağını belirten Krafton, PUBG: New State'in yepyeni bir haritayla oyunseverlerle buluşacağını belirtti. Oyun eşsiz grafikleri ve üst düzey oyun performansıyla benzersiz bir deneyim sunacak.

Bunlara ek olarak oyunun temel olarak aynı mantıkta ilerleyeceğini söyleyebiliriz, 100 farklı oyuncu bir haritada kozlarını paylaşacaklar. Oyunun 2051 yılında geçeceği düşünülürse yeni teknoloji silahlar, araçlar ve kostümlerin olacağını öngörebiliriz.