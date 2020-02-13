Popüler bulut depolama servisi lifebox'a yeni özellikler eklendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Popüler bulut depolama servisi lifebox'a yeni özellikler eklendi - Son Dakika Ekonomi

Popüler bulut depolama servisi lifebox'a yeni özellikler eklendi

6 saat önce

Turkcell'in bulut depolama servisi lifebox, kullanıcılarına artık görmek istemediği kişilerin fotoğraflarını tek tuşla silme ya da gizleme özelliği sunmaya başladığını duyurdu.

Popüler bulut depolama servisi lifebox'a yeni özellikler eklendi, System.String[]

Turkcell'in bulut depolama servisi lifebox, kullanıcılarına artık görmek istemediği kişilerin fotoğraflarını tek tuşla silme ya da gizleme özelliği sunmaya başladığını duyurdu. lifebox'la bundan böyle, yapay zeka yardımıyla gruplandırdırılan kişi, nesne veya yer fotoğrafları arşivden kaldırılması mümkün olacak.


Rehber yedekleme, telefon hafızasında yer açma gibi birçok özelliğiyle kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıran Turkcell'in kişisel bulut depolama servisi lifebox, şimdi de eski sevgilinizin fotoğraflarını tek tuşla 'hayatınızdan çıkarma' seçeneği sunduğunu duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi bunları eğlenceli hale de getiren lifebox, fotoğrafta sevmediğiniz kişinin fotoğrafını animasyonla kesiyor hatta yakıyor. Daha önce kullanıcılarına yapay zeka teknolojisiyle akıllı albüm oluşturma seçeneği sunan lifebox, şimdi bu özelliğe istenmeyen fotoğrafları silme ya da gizleme seçeneklerini de ekledi.


Kullanıcılar seçtikleri kişi, nesne veya yer fotoğraflarını tek tuşla çöp kutusuna gönderecekleri gibi, dilerlerse bu fotoğrafları 'gizli' bir klasör altında da saklayabilecekler. Silinen fotoğraflar kullanıcının kararını değiştirme ihtimaline karşı 30 gün süreyle çöp kutusunda tutulacak. Bu süre zarfında geri yüklenmeyen içerikler 30'uncu günün sonunda cihazdan tamamen silinecek.


Fotoğraflara eğlenceli sticker'lar


lifebox'a eklenen bir diğer özellik ise 'eğlen' butonu oldu. Kullanıcılar bu butonla diledikleri fotoğrafa animasyon ve sticker ekleme imkanı bulacak. 'Eğlen' butonundan tüm lifebox kullanıcıları ücretsiz faydalanacağı belirtilirken, silme ve gizleme özelliklerinden ise uygulamada yüz ve nesne gruplama özelliğini açan kullanıcılar yararlanabilecek. Yüz ve nesne gruplama özelliği, standart kullanıcılar için lifebox'a yükledikleri ilk 100 fotoğraf için geçerli olacak. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Siber zorbalığa maruz kalan İrem Derici yaşadıklarını anlattı
Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular İBB, Kanal İstanbul'a karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu İBB, "235 milyonluk antrikotlu yemek" iddiasına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:37:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Popüler bulut depolama servisi lifebox'a yeni özellikler eklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]