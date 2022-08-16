Türk esnafı Türkiye'de canlı yayın yaparak gezen yayıncıya bir kutu içeceği 40 TL'ye sattı

Kimliği belirsiz bir Twitch yayıncısı, Türkiye'yi gezerken bir yandan da takipçilerine canlı yayın yapıyor. Canlı yayında bir kutu içecek almak isteyen yayıncıya marketlerde 10 – 15 TL'ye satılan içeceği 40 TL'ye satması sosyal medyada birçok kez paylaşıldı ve ünlü isimlerden de tepki geldi.

TURİSTE BİR KUTU İÇECEĞİ 40 TL'YE SATTI

Türkiye'yi gezmeye gelen yabancı Twitch yayıncısının gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Türk esnafının market fiyatı 10 – 15 TL olan 330 ml'lik kutu içeceği 40 TL'ye satmaya çalıştığı video Twitter'da gündem oldu.

TWITCH YAYINCISI FİYATI DUYUNCA ŞAŞIRDI

Videoda yer alan Türk esnafının yabancı uyruklu yayıncıya 8.88 TL fiyat etiketli gözüken bir kutu içeceğe 40 TL fiyat biçmesinin ardından fiyata şaşıran yayıncı, "40 TL mi? Gerçekten mi?" dedi ve kutu içeceği 40 TL'ye satın aldı.

FİYAT ETİKETİ 8.88 TL DEĞİLMİŞ

Sosyal medyada gündem olan olayın ardından 8.88 TL olan etiketin aslında ürünün fiyatının belirlenmesi için gönderilen boş fiyat etiketi olduğu anlaşıldı, ancak yine de yüksek fiyata satması kullanıcıların tepkisini topladı.

LDP'Lİ CEM TOKER'DEN KÜÇÜK ESNAF AÇIKLAMASI

Videonun Twitter'da gündem olmasının ardından LDP eski Genel Başkanı Cem Toker'den açıklama geldi. Cem Toker, "3-harfli marketler neden mi büyüdü ve mahalle bakkalının yerini aldı? Vatandaş onlara daha çok güvenip tercih ettiğin için…" şeklinde açıklamada bulundu.