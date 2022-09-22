Netflix umduğunu bulamadı! Kayıplar durmak bilmiyor - Son Dakika
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Netflix umduğunu bulamadı! Kayıplar durmak bilmiyor

22.09.2022 23:32
Netflix umduğunu bulamadı! Kayıplar durmak bilmiyor

Popüler dijital yayın platformu Netflix abone sayısını artırmak istiyor. Ancak bir ankete göre durum, tam tersini gösteriyor.

Popüler dijital yayın platformu Netflix, 2022'nin ilk iki çeyreğinde 1,2 milyon abone kaybı yaşadı. Kayıpların ardından şirket, yeni kullanıcılara sahip olmak için çeşitli hazırlıklar yaptı. Bu hazırlıklardan biri de reklam destekli yeni bir paket oldu. Ancak yapılan bir ankete göre Netlix'in bu adımıyla işler daha da sarpa saracak gibi görünüyor.

Netflix kullanıcılarının yüzde 25'i aboneliklerini iptal etmeyi düşünüyor

Yaşanan abone kayıpları nedeniyle 2022 yılı Netflix için iyi bir dönem olmadı. Bunun ardından şirket, hazırladığı daha uygun fiyatlı ve reklam destekli yeni paketle kaybettiği abonelerini kazanmayı umut etti. Ancak son yapılan anket bunun tam tersini gösteriyor.

Netflix umduğunu bulamadı! Kayıplar durmak bilmiyor

Anket, 2022'deki yayın alışkanlıklarını ölçmek için 1000 Amerikalıyı araştırdı. Bununla birlikte ortalama bir Amerikalının dört yayın platformuna abone olduğu ortaya çıktı. Böylece beş Amerikalıdan 4'ünün popüler platformlardan olan Netflix'e hala abone. Ayrıca bunların yüzde 70'i en çok Netflix'i kullandığını belirtiyor. Diğer platformlar ise şu şekilde:

HBO Max: Yüzde 9,91

Disney+: Yüzde 6,18

Peacock: Yüzde 4,25

Hulu: Yüzde 3,86

Apple TV+: Yüzde 2,70

Paramount: Yüzde 2,70

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Tüm bunların ardından tüm Netflix abonelerinin yüzde 25'inin aboneliklerini iptal etmeyi planladığı ortaya çıktı. Bunun düşünen abonelerin üçte ikisi ise sebebin, artan maliyetleri olduğunu söylüyor. Ayrıca anket, ABD'deki sekiz popüler akış hizmet arasındaki en yüksek ortalama plana sahip platform olduğunu gösteriyor.

Netflix abonelerinin şikayetçi olduğu iki durum daha yer alıyor. Bunlardan ilki, her üç kişiden birinin artık Netflix'te izlemek istedikleri dizileri bulamadığını söylemesi. Diğeri ise geri kalan kısmın diğer akış hizmetlerini daha fazla kullandığını belirtmesi oldu.

Netflix umduğunu bulamadı! Kayıplar durmak bilmiyor

Son olarak anket, popüler dijital yayın platformlarının abonelerinin yüzdeliklerini de gösteriyor. Abonelerin yüzde 78'i Netflix'e, yüzde 46'sı Disney+'a, yüzde 42'si HBO Max'e, yüzde 26'sı Hulu'ya, yüzde 22'si Apple Tv+'a ve yüzde 5'i Amazon Prime'a abone olarak yer alıyor. Ancak tüm bunlara rağmen Netflix, genel abone pazarının yüzde 70'lik payıyla en popüler yayın hizmeti olmayı sürdürüyor.

Peki, siz Netflix abone kaybı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Apple, HBO, Teknoloji, Son Dakika

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