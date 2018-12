Popüler Dizilerin Çoğunu Unutturacak, Az Bilinen ve Kaliteli 10 Yeni Dizi

Stranger Things, Game of Thrones falan filan… Hep aynı şeyler, hep uzun süren bekleyişler. Bitmiyorlar, biliyoruz. Fakat siz beklerken, çoğunu yakından tanıdığınız isimler, hiç de duymadığınız yapımlarda kamera karşısına geçip efsane işler yapıyorlar.İzlerken size zaman kaybettirmeyecek kaliteli yapımları sunmaya çalıştığımız köşemizde, bu kez türlere göre bir ayrım yapmadık. 2018'de yayın hayatına başlamış, muhtemelen karşınıza reklamları bile çıkmayan dizileri seçmeye çalıştık. Lafı çok fazla uzatmaya gerek yok.Yılın son hafta sonu için, yıl boyunca gözümüzden kaçanlar gelsin efendim.Black Earth Rising:Tür: GizemIMDb puanı: 6,5Rotten Tomatoes notu: %100 (Gerçekten)Yayıncı: BBC Two, NetflixFragmanıyla çok ipucu vermiyor olabilir, ancak başroldeki tuhaf bakışlı Michaela Coel ablamızın oyunculuğu gerçekten inanılmaz. Uluslarası savaş suçları ekseninde dönen, yer yer utandıran, çoğu zaman meraktan öldüren, baştan sona her anıyla düşüncelere boğan bir yapımdır, kesinlikle izleyiniz. Sharp Objects:Tür: Gerilim, gizem, suçIMDb puanı: 8,2Rotten Tomatoes notu: %79Yayıncı: HBO Amy Adams sen ne yaptın? Geçtiğimiz yıla damgasını tam anlamıyla vuran Get Out'un yapımcısı, bu dizinin arkasındaki isimlerden. Gerilim türünü sevenler için biraz durgun, ancak pişman olma ihtimallerini düşüren bir yapım.One Strange Rock:Tür: Belgesel (yaşam, bilim)IMDb puanı: 8,8Rotten Tomatoes notu: %80Yayıncı: National Geographic Will Smith 'in sunumuyla Nat Geo'nun yapımcılığını üstlendiği bu belgesel dizisi, Dünya'nın eşsiz kozmik düzende neden yaşama ev sahipliği yaptığı sorusuna yanıt arıyor. Yani yaşamın kökenine, Dünya'nın antik tarihine soluksuz bir yolculuğa çıkıyorsunuz.Civilisations:Tür: Belgesel (tarih, kültür)IMDb puanı: 7,4Rotten Tomatoes notu: %50Yayıncı: BBC TwoDünya'nın farklı köşelerinde yaşamış toplumların, tarihe damga vuran kültürlerin en güncel bilgilerle yeniden anlatıldığı bu belgesel serisi toplamda 9 bölümden oluşuyor. Yüzler ve sesler yine tanıdık isimler olsa da anlatılan şeyin kalitesinin önünde kimse geçemez. Tarih meraklılarına duyurulur. Wild Wild Country:Tür: Belgesel (toplum, araştırma)IMDb puanı: 8,3Rotten Tomatoes notu: %87Yayıncı: NetflixBazı belgeseller olanı anlatır, bazıları olanların perde arkasını. Bazı belgeseller bilinen gerçekleri yıkmak için vardır. Osho'yu hatırladınız mı? Bu belgeseli izledikten sonra unutmanız imkansız olacak.The Little Drummer Girl:Tür: Dram, gizemIMDb puanı: 7,4Rotten Tomatoes notu: %80Yayıncı: AMC, BBC OneYazar John le Carré tarafından yazılmış romandan uyarlanan yapım, 1979 yılında İsrail- Filistin arasındaki gerginliklerin, ajanların gözünden yaşanan kısa bir hikayesini aktarıyor. Mekan olarak bütün Avrupa 'yı kullanan yapımda oyunculuklar biraz zayıf kalmış. Ayrıca politik olaylara bakış açısı sanki taraflı görünüyor. İzleyip siz karar verebilirisiniz.Patrick Melrose:Tür: DramIMDb puanı: 8,2Rotten Tomatoes notu: %41Yayıncı: ShowtimeBiz adamdan Sherlock bekleyeduralım; o gitsin yok Doctor Strange, yok Patrick Melrose falan takılsın. Neyse ki Patrick Melrose, gerçekten efsaneler arasına girebilecek bir dizi olmuş. Tacizci bir babanın oğlu olan Patrick'in travmatik çocukluğu, büyüdüğünde izlerini devam ettiriyor. Hayatını yeniden inşa etmek isteyen Patrick, sizi de kendisiyle birlikte sürüklüyor.The First:Tür: Bilim kurgu, dramIMDb puanı: 8,2Rotten Tomatoes notu: %79Yayıncı: HuluMars'a gidecek ilk insanları neler bekliyor, Kızıl Gezegen'de yaşamak mümkün mü? Bizce en iyisi siz bu hikayeyi Sean Penn 'in başrolünde olduğu The First ile izleyin. Bu arada Penn, Dünya'yı sarsan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir belgesele yönetmenlik yapmak için İstanbul 'da.Kidding:Tür: Komedi, dramIMDb puanı: 7,9Rotten Tomatoes notu: %87Yayıncı: Showtime Jim Carrey 'i özlediniz mi? Yüreklere dokunan komedilerin adamı, mizah ustası Carrey, uzun zaman sonra ilk defa bu kadar kameralarla barışık olduğu bir yapımda yer alıyor. Ünlü bir çocuk programı yapımcısı Jeff karakterine hayat veren Carrey, simgesi olan Jeff, ailesi dağılırken akıl sağlığını korumak için mücadele ediyor.The Terror:Tür: Macera, dram, tarihIMDb puanı: 8,1Rotten Tomatoes notu: %86Yayıncı: AMCAntarktika, yıl 1848. İki savaş gemizi HMS Terror ve HMS Erebus, buzullarda mahsur kalır ve hikaye başlar. Bu hikayenin gerçekte de yaşanmış olması, sizi içerisine hapseden bir duyguyu egemen kılar. Soğuk hava, hele ki buzullar insana göre değildir. Haliyle insan, orada insanlığından çıkar. Hayatta kalmanın ne demek olduğunu bu dizi çok iyi anlatır.Önümüzdeki hafta yeni bir dizi listesinde görüşmek üzere, herkese iyi seyirler.