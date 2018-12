Popüler Filmler Yüzünden Bihaber Olduğunuz, 2018'de Çıkmış 10 Kaliteli Film

Tüm sene boyunca beyaz perdede onlarca film izleyicisiyle buluştu, kimileri hakkında aylarca konuşuldu. Sinema salonlarında her ne kadar kendine fazla yer bulamasa da takdir edilesi filmlerin sayısı oldukça fazla.Bu haftanın Webtekno Film Reçetesi listesinde, 2018'de vizyona giren ancak popüler filmlerin gölgesinde kalarak hak ettiği değeri göremeyen 10 filmi listeledik. Siz de listede yer almayan ancak 'Mutlaka bu listede olması gerekirdi' dediğiniz filmleri bizimle paylaşabilirsiniz. Keyifli okumalar.Kızıl Serçe (Red Sparrow):IMDb Puanı: 6.6İlgi çekici senaryosuyla senenin en dikkat çekici yapımlarından biri olan Kızıl Serçe, tek tutkusu olan baleyi geçirdiği bir kaza sonucu bırakmak zorunda kalan ve ajan olan Dominika'nın heyecan dolu hikayesini anlatıyor.Ülkemizde Mart 2018'de vizyona giren yapım, özellikle psikolojik gerilimlere ve casusluk filmlerine ilgi duyanların severek izleyeceği bir film.Dogman:IMDb Puanı: 7.4Köpek bakıcılığı yapan ve sakin bir hayat yaşayan Marcello'nun, tanıştığı bir adamla birlikte asla ait olmadığı şiddet dolu bir dünyaya adım atar. Dogman, gerçekçi ve sarsıcı hikayesiyle pek çok festivalden ödülle dönmeyi başardı.Yaşadığı kasabada herkes tarafından sevilen, sevgi dolu bir karakter olan Marcello'nun hikayesi, insanın şiddet eğilimine ve hayatın öngörülemezliğine dair oldukça başarılı bir yapım.Soğuk Savaş (Cold War):IMDb Puanı: 7.8Soğuk Savaş yıllarının Avrupa 'sına farklı bir bakış atmamızı sağlayan, aslında çok sıradan bir aşk hikayesini anlatan Soğuk Savaş, birbirine hiç benzemeyen Zula ve Wiktor'un öyküsüyle başarılı bir dönem filmi olmuş.Katıldığı festivallerde 10'dan fazla ödülü kucaklayan Soğuk Savaş, dönem filmlerinden hoşlananların mutlaka listesine eklemesi gereken bir yapım.Gölün Altında (Under The Silver Lake):IMDb Puanı: 6.4Gerilim filmleri izlemekten keyif alanlar için 2018'in en başarılı filmlerinden biri olan Gölün Altında, yeni tanıştığı bir kadının aniden ortadan kayboluşu üzerine, kendini sırlarla dolu bir yolculuğun içinde bulan Sam'in hikayesine odaklanıyor. Los Angeles sokaklarındaki gerilim dolu yolculuk izleyiciyi içerisinde çekiyor.Bir yandan büyük bir "gizemin" çözülmeye çalışıldığı film, bir yandan da eğlenceli sahneleriyle dikkat çekiyor. Eğer merakınızı hep en tepede tutan filmlerden hoşlanıyorsanız, Gölün Altında'ya mutlaka göz atmalısınız.Bird Box:IMDb Puanı: 7.8Netflix'in iddialı yapımlarından biri olan Bird Box, hayatta kalmak için gözleri bağlı şekilde yaşamak zorunda kalan Malorie ve çocuklarının, kurgusal bir gelecekteki gerilim dolu hikayesini anlatıyor. Yaşadıkları terk edilmiş ev artık güvenli olmadığı için orayı da terk etmek zorunda kalan aile, bağlı gözlerle zorlu bir yolculuğa çıkıyor.Dilimize 'Kafes' olarak çevrilen, aynı isimli romandan uyarlama olan yapım, psikolojik gerilimlerden hoşlananların severek izleyeceği filmler arasında yer alıyor.Suyun Sesi (The Shape of Water):IMDb Puanı: 7.4Soğuk Savaş yıllarında geçen bir başka dönem film de Suyun Sesi. Çalıştığı devlet laboratuvarında üzerinde deney yapılan insansı bir sualtı yaratığıyla tanışan Elisa, bu yaratığı laboratuvardan kaçırmak için plan yapıyor, gerilim dolu olaylar zincirini izliyoruz.Fantastik karakterlerle gerçek hikayelerin bir araya geldiği yapımlardan hoşlanıyorsanız, Suyun Sesi mutlaka izlemeniz gereken bir yapım.The Post:IMDb Puanı: 7.2Biyografik bir film olan The Post, Vietnam Savaşı döneminde ortaya çıkan ve Amerika 'da büyük ses getiren Pentagon belgelerinin sızdırılış hikayesini konu ediniyor.Savaşın görünmeyen yüzünü ve hem halkın hem de medyanın yaşadığı baskıyı başarılı şekilde anlatan yapım, aynı zamanda başarılı oyuncu kadrosuyla da 2018'in en çok beğenilen yapımlarından biri olmayı başardı.Suspiria:IMDb Puanı: 7.3Dünyanın en prestijli dans okullarından birinde arka arkaya yaşanan cinayetlerin sırrına odaklanan Suspiria, Dario Argento 'nun kült hikâyesini oldukça etkileyici bir şekilde anlatan başarılı bir film.Psikolojik gerilimi ve doğaüstü ögeleri bir araya getiren Suspiria, herkesin sırayla öldüğü bir olaylar zincirinden canlı kurtulmaya çalışan Susie karakteri ile izleyiciyi de gerilimine dahil ediyor.Gece Gelen (It Comes at Night):IMDb Puanı: 6.2Tüm dünyayı etkisine alan bir tehditten korunmak için terk edilmiş, güvenli bir evde ailesi ile birlikte yaşayan bir adamın mücadelsini izliyoruz. Evlerine bir gece vakti gelen "tanrı misafiri" genç bir adam, ailenin hayatını altüst ediyor. Gece Gelen, alışık olduğumuz türden bir korku filmi gibi başlayıp, şaşırtan sonuyla 2018'in sevilen korku fillmlerinden biri oldu.Geceleri dışarı çıkmanın kesinlikle yasak olduğu bu evrende, tahmin edeceğiniz üzere kurallar yıkılıyor ve beklenmedik olaylar baş gösteriyor. Eğer korku filmleri izlemekten keyif alıyorsanız,Gece Gelen sizin için 2018'in en iyi alternatiflerinden biri.Köpek Adası (Isle of Dogs):IMDb Puanı: 7.9Başarılı yönetmen Wes Anderson 'un son filmi olan Köpek Adası, çok da uzak olmayan bir gelecekte köpek nüfusunun kontrolden çıkması sebebiyle, hepsinin bir adada karantina alınmasını konu ediniyor. Köpekler arasında dostu Spots'u aramaya giden ve adada diğer köpeklerin yardımını alan Atari Kobayashi'nin hikayesini anlatılıyor.2018'de vizyona giren en başarılı yapımlardan biri olan Köpek Adası, benzerine sıkça rastladığımız hikayelerden birini hiç alışık olmadığımız bir şekilde anlatıyor. Sinemada yeniliklere açıksanız, Wes Anderson'un bu başarılı yapımını mutlaka izlemelisiniz.2018'de izlediğiniz ve popüler olmayan kaliteli filmler varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yeni bir film listesinde, 2019'da görüşmek üzere, iyi seyirler.