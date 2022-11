Popüler kelime oyunu Wordle New York Times tarafından satın alındı

Ünlü gazete ve medya şirketi The New York Times, bünyesine yeni oyunlar katmaya devam ediyor. The New York Times Games adı altında pek çok bulmaca oyununa sahip şirket, son zamanların popüler bulmaca oyunu Wordle'ı 7 haneli bir rakama satın aldı. Worlde, artık New York Times bünyesinde yer alacak.

Son zamanların popüler kelime oyunu Wordle, bünyesinde pek çok bulmaca oyunu barındıran New York Times'ın ilgisini çekti ve 7 haneli bir rakama satın alındı. Peki Wordle nedir? Bu satın alımdan sonra oyunun izleyeceği yol ne olacak? Tüm detaylar haberimizde.

New York Times, bünyesinde The Mini Crossword, Letter Boxed, Vertex, Tiles gibi pek çok bulmaca oyununa sahip ve yenilerini eklemeye de olumlu gözle bakıyor. Ekim 2021'de çıkışını yapan ve dikkatleri üzerine çeken Wordle oyunu, artık New York Times bünyesinde yer alacak.

Wordle Nedir?

Wordle, Reddit için Place ve The Button for Reddit gibi projeleri olan Brooklyn'li bir yazılım mühendisi olan Josh Wardle tarafından geliştirilen bir bulmaca oyunu. Bu oyunda her yeni bir gün oyunculardan beş harfli bir kelimenin bulunması isteniyor. Günün kelimesi herkes için aynı ve kelimenin bulunması için herkesin 6 hakkı bulunuyor. Harflerin üzerinde çeşitli renk değişimleri oluyor ve oyuncuya ipucu veriliyor. Çok kısa bir süre içerisinde milyonlarca oyuncuya ulaşan yapım, indirme rekorları kırmaya devam ediyor.

Satın alımla ilgili açıklama yapan geliştirici Josh Wardle, oyunun yeni ve aktif oyuncular için oynaması ücretsiz olarak devam edeceğini belirtti. Aldığı olumlu geri dönüşler nedeniyle şoke olmuş durumda olduğunu da belirten Wardle, NYT tarafına da takdir ve teşekkürlerini iletti. Wardle'ın tüm açıklaması için buraya tıklayabilirsiniz.