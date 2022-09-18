Jeff Koons, tasarladığı "BMW M850i Gran Coupe" ile Contemporary Istanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi

Jeff Koons, tasarladığı "BMW M850i Gran Coupe" ile Contemporary Istanbul'da

18.09.2022 09:34

Popüler kültürü ve günlük yaşama dair objeleri odağına alan işleriyle dikkati çeken, balondan ve paslanmaz çelikten ürettiği ikonik hayvan heykelleriyle tanınan Jeff Koons, Borusan Holding ve BMW Türkiye'nin davetlisi olarak İstanbul'a geldi.

Popüler kültürü ve günlük yaşama dair objeleri odağına alan işleriyle dikkati çeken, balondan ve paslanmaz çelikten ürettiği ikonik hayvan heykelleriyle tanınan Jeff Koons, Borusan Holding ve BMW Türkiye'nin davetlisi olarak İstanbul'a geldi.

Sadece 99 adet üretilen BMW M850i xDrive Gran Coupe tasarımıyla Contemporary Istanbul'a katılan Koons, kültür sanat ve otomotiv basınıyla buluştu.

Koons, toplantıda yaptığı konuşmada, BMW M850i xDrive Gran Coupe tasarımının Contemporary Istanbul'da yer almasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Kendimi BMW ailesinin bir parçası olarak görmekten gurur duyuyorum. Geçmişte BMW için bir Art Car tasarlamak üzerine davet edilmek benim için büyük bir onurdu. Le Mans'taki otomobil yarışında tasarladığım Art Car'ı görmek hayatımın en heyecan verici anlarından biriydi. Şimdi ise BMW ile tekrar çalışma fırsatı yakaladığım için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ise Borusan Holding ve BMW'nin sanata olan desteğine işaret etti.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW Türkiye'nin ülkenin en önde gelen çağdaş sanat etkinliklerinden Contemporary Istanbul'a uzun yıllardır partner olduğunu aktaran Tiftik, şunları kaydetti:

"Borusan Otomotiv'in de bünyesinde yer aldığı Borusan Grubu, kurulduğu günden bu yana kültür sanat faaliyetlerinin destekçisi olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin başta gelen çağdaş sanat koleksiyonlarından biri olan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'na da sahip olan Borusan Grubu, güncel sanat alanındaki faaliyetlerine, Borusan Holding'in de genel merkezi olan Perili Köşk binasında 'Borusan Contemporary' çatısı altında devam ediyor."

BMW M850i sanatseverlerin ve otomobil tutkunlarının beğenisini kazandı

Jeff Koons'un "Rüya Otomobil" olarak tanımladığı ve dünyada yalnızca 99 adet bulunan BMW M850i xDrive Gran Coupe tasarımı çağdaş sanat tutkunlarının yanı sıra otomobil meraklılarının da büyük ilgisini topladı.

BMW Group'un Dingolfing ve Landshut'taki fabrikalarında onlarca tasarımcı ve mühendisten oluşan ekiplerin 200 saatlik el emeğiyle boyanan otomobil, gövdesinde taşıdığı maviden gümüşe, sarıdan siyaha kadar 11 farklı renkle dikkati çekti.

Ali Güreli ve Jeff Koons, Artist Talks'ta bir araya geldi

Fuar alanında Jeff Koons'a eşlik eden Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, sanatçıyla bir söyleşi gerçekleştirdi.

Çağdaş sanatın dünya ve Türkiye'deki güncel durumunun değerlendirildiği sohbette ikili, sanat endüstrisinin Batı'dan Doğu'ya doğru yönelmesi, dijital mimari, Koons'un sanatını etkileyen yeni teknolojiler, geleceğin sanat alanları ve Jeff Koons'un İstanbul'dan aldığı ilham üzerine konuştu.

YORUMLAR
500
Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar yarı yarıya düşecek Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar yarı yarıya düşecek Türkiye, mücevher üretiminde zirveyi hedefliyor Türkiye, mücevher üretiminde zirveyi hedefliyor BMI Business School İstanbul & Paris Sorbonne Üniversitesi İş Birliğinde International Executive MBA Programı'nda İlk Dönem Başlıyor BMI Business School İstanbul & Paris Sorbonne Üniversitesi İş Birliğinde International Executive MBA Programı'nda İlk Dönem Başlıyor
Kaynak: AA

Borusan Holding, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jeff Koons, tasarladığı 'BMW M850i Gran Coupe' ile Contemporary Istanbul'da - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:09 İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor
15:06 İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
13:12 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?
12:55 İstanbul'da 2 polisimizi silahla yaralayan saldırganların kaçış anı görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 15:46:53. #1.11#
SON DAKİKA: Jeff Koons, tasarladığı "BMW M850i Gran Coupe" ile Contemporary Istanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement