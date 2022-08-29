10 bin TL'lik Hogwarts Legacy'den ön sipariş başarısı!

Steam, en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck el konsolunun damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde 10 bin TL'lik ön sipariş fiyatıyla gündeme oturan Hogwarts Legacy ön plana çıktı. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…

Steam haftanın en çok satanlar listesi

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 28 Şubat 2023'te çıkması planlanan Destiny 2: Lightfall + Annual Pass ise ikinci sıradan kendine yer buldu.

Listenin üçüncüsü Total War: WARHAMMER III olurken, 12 Ağustos'ta çıkış yapan Marvel's Spider-Man Remastered ise dördüncü sıradan kendine yer buldu. Buna ek olarak Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy ise ön sipariş sayılarıyla ilk haftasından listeye dokuzuncu sıradan dahil olmayı başardı.

Bilindiği üzere oyun, geçtiğimiz günlerde Epic Games Store'da 9 bin 999 TL, yani neredeyse yeni nesil bir konsol parasına ön siparişe açıldı. Ancak şunu belirtmeliyiz ki Hogwarts Legacy'nin fiyat etiketi 10 bin TL olmayacak. Zira Epic'teki ön sipariş fiyatında bir hata söz konusu. Yani yakında düzeltilmiş haliyle yeniden oyuncuların karşısına çıkacak.

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;

Steam Deck

Destiny 2: Lightfall + Annual Pass

Total War: WARHAMMER III

Marvel's Spider-Man Remastered

Cult of the Lamb

Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos

F1 Manager 2022

Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition

Hogwarts Legacy

NARAKA: BLADEPOINT

Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri ise şöyle;

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti veya AMD RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

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