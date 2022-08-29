10 bin TL'lik Hogwarts Legacy'den ön sipariş başarısı!

Steam, en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Son dönemde Steam Deck el konsolunun damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde 10 bin TL'lik ön sipariş fiyatıyla gündeme oturan Hogwarts Legacy ön plana çıktı. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…
Steam haftanın en çok satanlar listesi
Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 28 Şubat 2023'te çıkması planlanan Destiny 2: Lightfall + Annual Pass ise ikinci sıradan kendine yer buldu.
Listenin üçüncüsü Total War: WARHAMMER III olurken, 12 Ağustos'ta çıkış yapan Marvel's Spider-Man Remastered ise dördüncü sıradan kendine yer buldu. Buna ek olarak Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy ise ön sipariş sayılarıyla ilk haftasından listeye dokuzuncu sıradan dahil olmayı başardı.
Bilindiği üzere oyun, geçtiğimiz günlerde Epic Games Store'da 9 bin 999 TL, yani neredeyse yeni nesil bir konsol parasına ön siparişe açıldı. Ancak şunu belirtmeliyiz ki Hogwarts Legacy'nin fiyat etiketi 10 bin TL olmayacak. Zira Epic'teki ön sipariş fiyatında bir hata söz konusu. Yani yakında düzeltilmiş haliyle yeniden oyuncuların karşısına çıkacak.
Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;
Steam Deck
Destiny 2: Lightfall + Annual Pass
Total War: WARHAMMER III
Marvel's Spider-Man Remastered
Cult of the Lamb
Total War: WARHAMMER III – Champions of Chaos
F1 Manager 2022
Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition
Hogwarts Legacy
NARAKA: BLADEPOINT
Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri ise şöyle;
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti veya AMD RX 5700 XT
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
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Son Dakika › Teknoloji › 10 bin TL'lik Hogwarts Legacy'den ön sipariş başarısı! - Son Dakika