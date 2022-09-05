Steam haftanın en çok satanlar listesi belli oldu! - Son Dakika
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Steam haftanın en çok satanlar listesi belli oldu!

05.09.2022 09:59
Steam haftanın en çok satanlar listesi belli oldu!

Popüler oyun platformu Steam, geçtiğimiz haftanın en çok satanlar listesini açıkladı. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi!

Steam, haftalık en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Uzunca bir süredir Steam Deck'in zirveye demir attığı ve geçtiğimiz hafta Hogwarts Legacy'nin damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…

Steam en çok satanlar listesi

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 28 Şubat 2023'te çıkması planlanan Destiny 2: Lightfall + Annual Pass ise ikinci sıradan kendine yer buldu.

Steam haftanın en çok satanlar listesi belli oldu!

Listenin üçüncüsü F1 Manager 2022 olurken, 12 Ağustos'ta çıkış yapan Marvel's Spider-Man Remastered ise dördüncü sırada yer aldı. Buna ek olarak 22 Mart 2019'da oyuncuların beğenisine sunulan Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition beşinci sırada karşımıza çıktı. Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy ise ön sipariş sayılarıyla ikinci haftasında dokuzuncu sırada bulunuyor.

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Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;

Steam Deck

Destiny 2: Lightfall + Annual Pass

F1 Manager 2022

Marvel's Spider-Man Remastered

Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition

Dead by Daylight – Resident Evil: PROJECT W Chapter

Cult of the Lamb

Titanfall 2

Hogwarts Legacy

Red Dead Redemption 2

Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri ise şöyle;

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti veya AMD RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Steam haftanın en çok satanlar listesi belli oldu! - Son Dakika

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