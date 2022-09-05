Steam haftanın en çok satanlar listesi belli oldu!

Steam, haftalık en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Uzunca bir süredir Steam Deck'in zirveye demir attığı ve geçtiğimiz hafta Hogwarts Legacy'nin damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi…
Steam en çok satanlar listesi
Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 28 Şubat 2023'te çıkması planlanan Destiny 2: Lightfall + Annual Pass ise ikinci sıradan kendine yer buldu.
Listenin üçüncüsü F1 Manager 2022 olurken, 12 Ağustos'ta çıkış yapan Marvel's Spider-Man Remastered ise dördüncü sırada yer aldı. Buna ek olarak 22 Mart 2019'da oyuncuların beğenisine sunulan Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition beşinci sırada karşımıza çıktı. Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy ise ön sipariş sayılarıyla ikinci haftasında dokuzuncu sırada bulunuyor.
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Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;
Steam Deck
Destiny 2: Lightfall + Annual Pass
F1 Manager 2022
Marvel's Spider-Man Remastered
Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition
Dead by Daylight – Resident Evil: PROJECT W Chapter
Cult of the Lamb
Titanfall 2
Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri ise şöyle;
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti veya AMD RX 5700 XT
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
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