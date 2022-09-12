Steam duyurdu: İşte haftanın en çok satanları

Steam, haftalık en çok satanlar listesini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor. Uzunca bir süredir Steam Deck'in zirveye demir attığı ve geçtiğimiz hafta Hogwarts Legacy'nin damga vurduğu liste bir süre önce yenilendi. İşte Steam haftanın en çok satanları…

Steam haftanın en çok satanları

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre Valve'ın el konsolu Steam Deck, geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı. 9 Mart 2021'de piyasaya sürülen Forza Horizon 4 ikinci sıradan kendine yer buldu.

Listenin üçüncüsü Red Dead Redemption 2 olurken, 12 Ağustos'ta çıkış yapan Marvel's Spider-Man Remastered ise dördüncü sırada yer aldı. Buna ek olarak 8 Temmuz 2022'de oyuncuların beğenisine sunulan NBA 2K23 beşinci sırada karşımıza çıktı. Bir süredir listede yer alan ve Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy ise ön sipariş sayılarıyla bu hafta listeye giremedi.

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Steam en çok satanlar listesi şöyle;

Steam Deck

Forza Horizon 4

Red Dead Redemption 2

Marvel's Spider-Man Remastered

NBA 2K23

Cult of the Lamb

Disney Dreamlight Valley

Forza Horizon 5

Titanfall 2

ELDEN RING

Marvel's Spider-Man Remastered sistem gereksinimleri

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4670, 3.4 Ghz veya AMD Ryzen5 1600, 3.2 Ghz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

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