EA'den çifte müjde! The Sims 4 ücretsiz oldu, Sims 5 yolda - Son Dakika
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EA'den çifte müjde! The Sims 4 ücretsiz oldu, Sims 5 yolda

19.10.2022 00:41
EA'den çifte müjde! The Sims 4 ücretsiz oldu, Sims 5 yolda

Popüler simülasyon oyunu The Sims 4 tüm platformlarda ücretsiz oldu. The Sims 5'in ise geliştirilmeye başlandığı bildirildi.

EA Games'in ikonik simülasyon oyunlarından biri olan The Sims 4, tüm platformda oynaması ücretsiz hale getirildi. Oyunun temel sürümünü ücretsiz olarak sunan EA ve geliştirici Maxis, içerik paketlerini ise ücretli olarak sunmaya devam ediyor. Ayrıca şirket, The Sims 5'in geliştirilmeye girdiğini açıkladı.

The Sims 4 tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu

İlk olarak 2014 yılında çıkış yapan The Sims 4, serinin kilit yapımlarından biri olmayı başardı. Çıkışının üzerinden sekiz yıl geçmiş olmasına rağmen, aldığı içerik paketleri sayesinde canlı bir oyuncu kitlesini elinde tutmayı başardı.

EA'den çifte müjde! The Sims 4 ücretsiz oldu, Sims 5 yolda

EA'in son kampanyasıyla birlikte The Sims 4'ü tüm platformlardan ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Windows için Origin veya Steam'den; PS4 ve Xbox için ise uygulama mağazasından kütüphanenize ekleyebilirsiniz.. Sims 4 Freeplay ve Sims 4 Mobile ise Android ve iOS için ücretsiz oldu.

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The Sims 4'ün ücretsiz hale getirilmesine ek olarak, The Sims 5'in yolda olduğu ortaya çıktı. "Project Rene" olarak adlandırılan yeni oyun, seriyi farklı bir boyuta taşıyacak. Geliştiricinin açıklamasına göre Rene ismi, yenilik (renewal), rönesans ve yeniden doğuş (rebirth) gibi kelimelere atıfta bulunuyor.

Project Rene oldukça detaylı bir simülasyon olacak şekilde tasarlanıyor. Sims Summit ile yayınlanan basına bülteni, "bir yatak mobilyasını parça parça düzenlemeyi, yatak örtüsü rengi ve deseni gibi öğeleri ayarlamayı" içereceğini söylüyor.

EA'den çifte müjde! The Sims 4 ücretsiz oldu, Sims 5 yolda

The Sims Franchise Başkan Yardımcısı Lyndsay Pearson, "En başından beri The Sims, yaşam simülasyonu oyunlarını tanımladı ve yaratıcılık ve kendini ifade etme için inanılmaz bir platform haline gelmeye devam etti. Yeni deneyimler yaratmak için sınırları zorluyoruz" dedi.

The Sims 5 veya Project Rene çıkış tarihi ise şimdilik belirsiz. Yine de, oyunun oldukça erken aşamada olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

The Sims 4, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji EA'den çifte müjde! The Sims 4 ücretsiz oldu, Sims 5 yolda - Son Dakika

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