The Office severler müjde! Yeni uyarlama geliyor - Son Dakika
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The Office severler müjde! Yeni uyarlama geliyor

19.10.2022 22:41
The Office severler müjde! Yeni uyarlama geliyor

Popüler sitcom The Office Suudi Arabistan uyarlaması oluyor. El Mektep adıyla Arabistan'da çekimlere başlandı.

Sitcom tarihinin kült dizilerinden biri olmayı başaran The Office, yeni uyarlama ile tekrardan ekranlara dönüyor. 'The Office'in Suudi Arabistan versiyonu için iş birliği yapan BBC ve Dubai merkezli MBC Studios, dizinin yapım aşamasına girdiğini açıkladı. Diziden ilk poster de paylaşıldı.

The Office'in Suudi versiyonu "El Mektep" yapım aşamasında

İlk olarak 2001 yılında başrol Ricky Gervais ile başlayan The Office, 2005'te ise Steve Carell ile devam etti. 2013'e kadar yayınlanan The Office, "Al Maktab" (El Mektep) isimli uyarlama ile Suudi Arabistan'da yeniden çekimlere girdi.

The Office severler müjde! Yeni uyarlama geliyor

İlk sezonu 20 bölüm olması planlanan Al Maktab, Mısırlı film yapımcısı Hisham Fathi ve görüntü yönetmeni Alessandro Martella tarafından yönetilecek. Henüz dizinin detayları bilinmiyor olsa da, bir kurye hizmeti şirketinde geçen hikayeleri ele alacak.

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Al Maktab'ın başrolünde ise Malik Al-Tuwaifi rolünde olacak Saleh Abuamrh bulunuyor. Kadrodaki diğer isimler arasında ise Fahad Albutairi, Nawaf Alshobaili, Saad Aziz ve Adhwa Fahad gibi Suudi kökenli oyuncular bulunuyor.

MBC Studios ve BBC ortaklığıyla yürütülecek çekimlerin Haziran ayında başlanması planlanıyor. MBC'nin TV kanallarında yayınlanması ve ayrıca Shahid VIP isimli internet platformunda gösterime girmesi bekleniyor.

The Office severler müjde! Yeni uyarlama geliyor

Suudi Arabistan uyarlaması dikkat çekiyor olsa da, The Office'in ilk defa farklı bir ülkede çekildiği anlamına gelmiyor. Daha önce ABD, Kanada, Şili, Fransa ve Hindistan dahil olmak üzere 11 farklı ülkede The Office uyarlaması çekildi. Türkiye'de ise böyle bir projenin henüz olmadığını belirtelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Suudi Arabistan, Dubai, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji The Office severler müjde! Yeni uyarlama geliyor - Son Dakika

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