4 Ekim'de sosyal medya kullanıcıları dünya genelinde Instagram, Facebook ve WhatsApp'a erşim sağlayamamıştı. 6 saat süren kesinti gece saatlerinde tekrar normale dönmüştü.
Şimdi de Facebook'a bağlı olan Instagram'da saat 20.50 sularında sorun yaşandı. DM'lere ulaşamayan kullanıcılar sorunun nedenini merak etti. Konuyla ilgili şirketten resmi açıklama gelmese de downdetector'de yer alan bilgi doğrultusunda Instagram'da sorun olduğu görülüyor.
Instagram'da mesaj kutusuna erişmek isteyen kullanıcılar, "Gelen kutun yüklenirken bir sorun oluştu. Tekrar dene" uyarısıyla karşılaştı.
Son Dakika › Teknoloji › Popüler sosyal medya platformu Instagram'da mesajlara erişim sorunu yaşanıyor - Son Dakika