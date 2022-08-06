Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak - Son Dakika
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Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak

06.08.2022 17:02

Instagram, yeni bir özellik için adım atarak fotoğraf boyutlarını değiştirmeye hazırlanıyor. Bu özellikle fotoğraflar telefonda tüm ekranı kaplayacak. Yeni özelliğin test döneminin yakın bir zamanda başlaması bekleniyor.

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, son zamanlardaki tasarımıyla çeşitli eleştirilerin odağı haline geldi. Tüm bu eleştirilerin ardından tasarımı eski haline getiren platform, yeni bir özellik için adım atıyor.

FOTOĞRAFLAR TÜM EKRANI KAPLAYACAK

Instagram başkanı Adam Mosseri, haftalık biri Ask Me Everything programında platform fotoğraflarıyla ilgili duyuru yaptı. Açıklamasında fotoğrafların tam ekran Reels'la uyumlu olması için yeni bir test dönemine girmeye hazırlandıklarını söyledi. Ayrıca Mosseri, ultra uzun 9: 16 fotoğrafları 'bir ya da iki hafta içinde' test etmeye başlayacaklarını doğruladı.

Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak

"UZUN VİDEO OLABİLİR ANCAK UZUN FOTOĞRAF OLAMAZ"

Açıklamasında ise Mosseri, şu sözleri kullandı: "Uzun videolarınız olabilir, ancak Instagram'da uzun fotoğraflarınız olamaz. Bu yüzden belki her ikisine de eşit davrandığımızdan emin olmamız gerektiğini düşündük."

Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak

BAZI FOTOĞRAFÇILAR HOŞ KARŞILAMADI

Platformun 9: 16 fotoğrafları test etme adımı, bazı fotoğrafçılar tarafından pek olumlu karşılanmadı. Bunun nedeni ise fotoğrafların garip bir görüntüye sahip olmaları. Instagram, uzun zamandır kullanıcılarına TikTok benzeri olan bir tam ekran deneyimi için çalışmalar yapıyor. Ayrıca şirket bu durumun daha akıcı bir akışın olmasına yardımcı olacağını düşünüyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak - Son Dakika
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