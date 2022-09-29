TikTok ne kadar kazandırıyor? Fenomenlerin kazancı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet üzerinden para kazanmanın yolları da arttı. Özellikle son zamanlarda çoğu kişinin gelir kaynağı olarak sosyal medya platformlarına başvurması sıkça karşılaşılan bir olay haline geldi. Bu platformlardan en popüleri ise TikTok. Bununla birlikte 'TikTok ne kadar kazandırıyor?' sorusu en çok merak edilen sorulardan birisi oldu.

TikTok ne kadar kazandırıyor?

İnternetten para kazanmak için kullanılabilecek pek çok yöntem var. Bunlardan en popüleri ise TikTok oluyor. Yeni nesil popüler sosyal medya platformu TikTok, yeni nesil dijital fenomenlerin doğmasına zemin hazırlıyor. Bunun için de bazı şartlar gerekiyor. Şartların yerine gelmesiyle birlikte kullanıcılar para kazanmaya başlıyor.

Kısa süre içinde dünya çapında yükselişe geçen TikTok, kullanıcı sayısıyla birlikte yepyeni bir kariyer alanı sunuyor. Dikkat çeken video içerikleri sayesinde ün sahibi olan fenomenler, belirli aralıklarla çarpıcı paylaşımlara imza atıyor. Bununla birlikte konum, videonun içeriği ve hedef kitle fenomenlerin kazandıkları ücretlerin de değişmesine neden oluyor.

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TikTok üzerinden milyonlara ulaşan fenomenler için TikTok'ta bilinirlik ve para kazanma oranı gün geçtikçe artıyor. Fenomenlerin elde ettikleri kazanlar ise gönderi başına ve aylık olarak farklı şekillerde hesaplanıyor. İddialara göre uluslararası bir alanda paylaşım yapan TikTok fenomeninin ortalama kazancı içerik başına 50 dolardan 750 dolara çıkabiliyor. Bu kazanç ise izlenme oranına göre değişiyor.

Bunlara ek olarak platformda düzenlenen canlı yayınlar da TikTok fenomenlerinin izlenme oranını artırıyor. Böylelikle aylık kazanç da artış gösteriyor. Yine iddialara göre izlenme oranına göre 100 bin ve altı takipçisi olan fenomenler aylık yaklaşık 250 ile 2 bin dolar kazanç elde ediyor. Takipçi sayısı 1 milyonun üzerinde olan fenomenlerin kazançları ise 2 bin ile 30 bin civarlarına ulaşıyor.

Platform üzerinde moda, seyahat, günlük yaşam rutinleri ve alışveriş odaklı paylaşımların daha çok izlendiği görülüyor. Ancak bu durum fenomenlerin popülaritesine göre de değişiklik gösteriyor. Ülkemizden örnek verecek olursak bir video paylaştığınız zaman 5 bin kişi izliyorsa TikTok aylık 1000 TL veriyor.

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