Ekran görüntüsü devri son buluyor! Twitter kolları sıvadı

Popüler sosyal medya platformu Twitter, son zamanlarda yaptığı yeniliklerle gündemde yer alıyor. Özellikle Twitter'da gördüğünüz bir Tweet'i arkadaşınızla paylaşmak istediğiniz zaman en etkili yollardan biri ekran görüntüsü almak oluyor. Ancak çıkan bilgilere göre Twitter, yeni pencere üzerinde çalışıyor.

Twitter, kullanıcıların ekran görüntüsü almasını istemiyor

Sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcılar, gördükleri ve başkalarıyla paylaşmak istedikleri Tweet'in ekran görüntüsünü alıyor. Bu sayede uygulamaya girmeye gerek kalmadan Tweet'leri okumak mümkün oluyor. Son haberlere göre ise Twitter, kullanıcıların bu kolaylığının önüne geçmek için yeni bir pencere üzerinde çalışıyor.

Twitter doesn't want you to screenshot tweets anymore It wants active users on platform viewing tweets INSTEAD of via screenshots on rival platforms One of these now pops up when you take a screenshot ?? pic.twitter.com/YY0GtF3lVb — Matt Navarra (@MattNavarra) October 7, 2022

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra'nın Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre kullanıcılar, ekran görüntüsü aldıklarında farklı pop-up'lar görüyor. Bazıları 'Bağlantıyı Kopyala' seçeneğini karşılaşırken, bazıları 'Tweet'i Paylaş' seçeneğiyle karşılaştı. Bunun dışında bazı kullanıcılar da her ikisinin yer aldığı bir seçenek görüyor.

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Twitter'ın bu adımı daha fazla kişinin platformu doğrudan kullanmasına yönelik gibi duruyor. Ayrıca insanlar ekran görüntüleriyle Tweet'leri tüketiyor ve platformun herhangi bir ögesiyle etkileşime girmiyor. Bundan dolayı uygulama, o kişilere reklam gösteremediği ya da kayıt olmalarını isteyemediği için para kazandırmıyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında şirket, bazı kullanıcıları hesap oluşturmadan Twitter kullanmasına izin veren bir deney gerçekleştirdi. Ayrıca kullanıcıların 50 hesabı takip etmesine ve Tweet'lere cevap vermelerine izin verdi. Ancak Retweet ve beğenme gibi özellikleri kullanmalarına izin vermedi.

Bunların yanı sıra Twitter'ın kazanç sonuçları temmuz ayında açıklandı. Şirket, Twitter'ın kendi kullanımı için oluşturduğu para kazanılabilir günlük aktif kullanıcıların yıllık yüzde 16,6 artarak 237,8 milyona ulaştığını söyledi. Yeni bir pencere adımıyla da şirketin aktif kullanıcı sayısını artırmak istediğiniz söylemek mümkün.

Peki, siz Twitter yeni pencere özelliğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!