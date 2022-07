Twitter, yeni görünümünü test ediyor!

Son zamanlarda birçok sosyal medya uygulaması, görünümlerinde değişiklik için adımlar atıyor. Bu kervana katılan bir başka popüler sosyal medya platformu da Twitter oldu. Şirket, yeni görünümler deneyerek kullanımı daha etkili hale getiriyor. Son olarak platform, yeni bir görünüm üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu görünümü ise Twitter kenar çubuğu menüsü üzerinde test ediyor.

Twitter, yeni tasarımın sadece iOS kullanıcılarında olduğunu söyledi

Milyonlarca kullanıcının yer aldığı Twitter, bugün yeni bir kenar çubuğu menüsü test ettiğini açıkladı. Şirket, yaptığı duyuruda, yeni kenar çubuğu tasarımının deneme sürümünün sadece iOS kullanıcılarında olduğunu söyledi.

New sidebar menu? Yeah, we thought it could use some organizing. We're testing it with some of you on iOS so everything has its place and it's easier to find what you need. We fold our socks too. pic.twitter.com/XspTvoDZpI — Twitter Support (@TwitterSupport) July 26, 2022

Şirket, Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda, "Her şeyin bir yeri olması ve ihtiyacınız olanı daha kolay bulmanız için iOS'ta birkaçınızla test ettik." dedi. Twitter, bu yeni adımıyla kullanıcıların uygulama üzerinde yer alan araçları düzenlemesini kolaylaştırmaya çalışıyor.

Kardashian kardeşlerin isyanına Instagram'dan yanıt!

Pek çok kullanıcı yeni görüntünün daha düzenli ve temiz olduğu yorumunda bulundu. Şirket, yeni kenar çubuğu menüsünü iOS ve Android için tam olarak ne zaman yayınlayacağı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Tasarımdan emin olmak için kullanıcıların geri dönüşlerini bekliyorlar.

Ayrıca yakın zamanda Twitter, kullanıcıların Twitter Spaces'tan kısa ses klipleri paylaşmasına imkan sağlayan bir özelliği de kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların platformda içerik paylaşmasını daha kolay hale getirmesini sağladı. Böylece canlı dinlemek zorunda kalmadan diğer kişilerin Spaces'ta bir sohbete göz atmasına izin verebilirsiniz.

Son zamanlarda ortaya koyduğu bu özelliklerle şirket, kullanıcılarına daha kolay ve kaliteli bir kullanım sağlamayı amaçlıyor. Özellikle ortaya çıkan kullanıcı bilgilerinin sızdırılması haberinden sonra Twitter, yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni Twitter kenar çubuğu menüsü tasarımını beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!