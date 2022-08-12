ABD, askerlerini oyunlarla eğitecek! - Son Dakika
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ABD, askerlerini oyunlarla eğitecek!

12.08.2022 15:02
ABD, askerlerini oyunlarla eğitecek!

Popüler video oyun motoru Unity, ABD ordusu ve hükümetine yardım için milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzaladı.

Video oyun yazılımı şirketi Unity, geçen yıl geniş çaplı işten çıkarmalar ve CEO'nun bazı yorumları nedeniyle olumsuz sonuçlar yaşadı. Şimdi ise şirket, ABD hükümetiyle ortak olan ve savunma girişimleri, askeri istihbarat gibi konularda yeni teknolojiler sağlayan bir şirketle büyük bir anlaşma sağladı.

Unity, CACI International Inc. ile anlaşma yaptı

Bloomberg'in haberine göre bu hafta başlarında şirket, üç yıllık multi-milyon dolarlık anlaşmayı duyurdu. Bu sözleşme, daha öncesinde ABD hükümetine çeşitli askeri istihbarat sağlayan bilgi teknolojisi firması CACI International Inc. ile gerçekleşti. Yazılım sağlayıcısı anlaşma için "Bu, Unity'nin bugüne kadarki en büyük tek dijital ikiz çözüm anlaşması" dedi.

ABD, askerlerini oyunlarla eğitecek!

Unity'nin kıdemli başkan yardımcısı Marc Whitten, yaptığı bir kazanç çağrısında açıklama yaptı. Whitten yeni ilişkinin, "Hükümetin havacılık uygulamaları ve ötesi için insan makine arayüzlerini veya HMI'yi tanımlamasına yardımcı olacağını" söyledi. Ayrıca "Bu uygulamalar, oyunlara çok benzeyen etkileşimli, sağlam bir kullanıcı deneyimi talep ediyor." dedi.

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Oyun devi, bir süredir farklı sektörlere de genişliyor. Özellikle son zamanlarda pek çok askeri proje üzerinde çalışırken birkaç şirket çalışanı açıkça eleştiri yaptı. Bu eleştiri ise şirketin yeni odağıyla alakalıydı. Ayrıca oyunla ilgili çalışmaların askeri uygulamalarda sona erme ihtimalinin ekip arasında endişeye neden olduğunu söylediler.

Bu sırada Unity CEO'su John Riccitiello, şirketin Lockheed Martin ile bir ortaklığı içeren askeri sözleşmelerin 'çok kısıtlayıcı' olduğunu söyledi. Ayrıca şirketin 'ilkelerimizi ve değerlerimizi bilerek ihlal ettiğimiz programları desteklemeyeceğini' belirten bir açıklama da yaptı. Bu da askeri anlaşmalardan yeni haberdar olan çalışanların tepkisine neden oldu. Buna karşılık da Ricitiello, konunun sonraki toplantıda tartışılacağına söz verdi.

ABD, askerlerini oyunlarla eğitecek!

ABD Hükümeti'nin video oyun şirketleriyle askeri birliktelik yapması yeni bir olay değil. Daha öncesinde ABD ordusu, America's Army oyununu ve çeşitli tekrarlarını geliştirdi. Oyunu ise bir işe alım aracı olarak kullandı. Buna rağmen 20 yılın ardından oyun sonlandı.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji ABD, askerlerini oyunlarla eğitecek! - Son Dakika

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