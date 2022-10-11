YouTube da kervana katıldı! Sosyal medyanın sevilen özelliği geliyor

Son aylarda birçok sosyal medya platformu, kullanıcıları arasındaki etkileşimi artırmak için çeşitli yeni özelliklerini kullanıma sundu. Yıllardır hayatımızda olan popüler video izleme platformu YouTube da buna seyirci kalmayarak hesap adı özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu.

YouTube, hesap adı özelliğini tüm kullanıcılara yayıyor!

Sosyal medya platformlarındaki hesap adları, kullanıcıların benzersiz birer adıdır. Öyle ki sadece bir hesap adı için yüksek meblağlarda para ödeyen şirketler dahi var. Şu anda Facebook, Instagram ve Twitter gibi birçok platform, kullanıcılarına özel ad seçmelerine imkan sunuyor.

YouTube, bu nedenle hesap adı kurallarını gevşetiyor ve diğer kullanıcıların kullanımına sunuyor. Zira bundan önce yalnızca belirli abone ve izlenme şartını karşılayan kanallar bu özelliği kullanabiliyordu.

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YouTube, yalnızca şartları karşılayan içerik üreticilerine video başlıklarında ve açıklamalarında diğer kanalları etiketleme imkanı sunuyordu. Artık tüm kullanıcılar "Handles" olarak bilinen özelliğe erişebilecekken, bununla beraber canlı sohbetlerde aktif kullanıcılar da birbirlerini etiketleyebilecek.

Handles özelliği, önümüzdeki haftadan itibaren bazı kullanıcılara sunulacak. Sonrasında kademeli olarak tüm hesaplara kadar genişleyecek. Bununla beraber artık her YouTube kanalı, "youtube.com/hesap-adiniz" gibi belirlediği hesap adıyla özel adrese sahip olacak.

Mevcut şartları karşılayarak özel URL adresine sahip olan kanallar, mevcut hesap adlarını kullanmaya devam edebilecekler ve isteğe bağlı olarak değiştirebilecekler.

YouTube, içerik oluşturucular için Creator Music'i duyurdu!

Hesap adı özelliğini diğer tüm kullanıcılara genişleten şirket, Made on YouTube canlı etkinliğinde bir dizi yeni özelliğini de tanıttı. YouTube'un Shorts videolarına reklam özelliğinin getirildiği duyurulan etkinlikte yeni bir özellik daha tanıtıldı. İçeriklerinde müzik kullanan kullanıcılar için Creator Music duyuruldu.

Creator Music, videolarda kullanmak isteyen içerik oluşturucuların şarkı satın almalarını kolaylaştıran yeni bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Henüz beta testinde olan program, içerik oluşturucuların göz atabilecekleri, arayabilecekleri ve satın alabilecekleri geniş bir şarkı kataloğu sunacak. Yeni özellikle birlikte şarkı sahiplerinin de para kazanması bekleniyor.

Pekala, sizler YouTube'un hesap adı özelliğini tüm kullanıcılara genişletmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce olması gereken bir özellik miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!