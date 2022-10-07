En güvenilmez internet tarayıcıları belli oldu! - Son Dakika
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En güvenilmez internet tarayıcıları belli oldu!

07.10.2022 00:22
En güvenilmez internet tarayıcıları belli oldu!

Popüler VPN servisi Atlas, en fazla güvenlik açığı veren tarayıcıları açıkladı. Listede aşina olduğumuz tarayıcılar da mevcut.

İnternet, ortaya çıktığı günden beri güvenlik sorunlarını beraberinde getirdi. Popüler VPN servisi Atlas, internet kullanıcıları ve şirketler tarafından bildirilen raporlara göre belirlenen en güvensiz tarayıcıları açıkladı. İşte ayrıntılar…

Google Chrome, en fazla güvenlik açığı veren tarayıcı oldu

3 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip Google Chrome, 2022'nin Ocak ila Ekim ayları arasında toplam 303 güvenlik açığı ile listenin ilk sırasında. VulDB tarafından açıklanan veriler, diğer tarayıcıları da kapsıyor.

En güvenilmez internet tarayıcıları belli oldu!

Diğer tarayıcılara bakacak olursak, listenin ikinci sırasında tam 117 güvenlik açığıyla Mozilla Firefox bizleri karşılıyor. 20 yaşında olan Firefox, aynı zamanda kullanıcılara sunulmasından itibaren toplam 2.361 güvenlik açığıyla gündemde yer aldı. Listedeki diğer tarayıcılar ise şu şekilde:

En güvensiz tarayıcılar (2022)

TarayıcıGüvenlik AçığıGoogle Chrome303Mozilla Firefox117Microsoft Edge103Safari26Opera0

En güvensiz tarayıcılar (Tüm zamanlar)

Google Chrome3.159Mozilla Firefox2.361Microsoft Edge1.139Safari806Opera344

En fazla güvenlik bildiren Google Chrome, her iki listede de en başta yer alıyor. Öyle ki tarayıcı, Ekim ayında 5 tane önemli güvenlik açığı verdi. Bellek bozulmasına neden olan hatalar, 106.0.5249.61 sürümlü güncellemeyle çözüldü.

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Google Chrome'da kötü amaçlı 5 uzantı tespit edildi

Kullanıcıların tarayıcı kullanımını da takip ettiği belirlenen bu uygulamalar yapılan araştırmanın arından Chrome Web Mağazası'ndan kaldırılmış durumda. Kullanıcıların çevrim içi etkinliklerini gizlice izlediği belirtilen 5 uygulamanın toplamda 1.4 milyon kez indirildiği belirtiliyor.

En güvenilmez internet tarayıcıları belli oldu!

McAfee'ye göre bu kötü amaçlı uzantılar, kullanıcının ziyaret ettiği her sayfayı, uzantının yaratıcısına iletiyor. Böylece kod, kullanıcıların ziyaret ettiği e-ticaret sitelerine eklenebiliyor ve uzantının sahipleri kullanıcının satın aldığı herhangi bir şey için ödeme almasına olanak tanıyordu.

Bir Google sözcüsü Çarşamba günü, McAfee güvenlik raporunda belirtilen uzantıların beşinin de Chrome uzantı mağazasından kaldırıldığını doğruladı. Yalnızca Chrome için kullanılabilen 100 binden fazla uzantı bulunuyor. Google ve diğer sağlayıcılar, mağazalarında bulunan tüm uzantıları incelediklerini söylese de, kaçınılmaz olarak bazı kötü amaçlı uzantılar ise içeri sızmayı başarıyor.

En güvenilmez internet tarayıcıları belli oldu!

Pekala, sizler hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz? Kullandığınız tarayıcı güvenlik açığı veren listesinde bulunuyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Chrome, Google, Teknoloji, Son Dakika

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