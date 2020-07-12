Popülerliği devam etsin, diye evini yakmış (2) - Son Dakika
Popülerliği devam etsin, diye evini yakmış (2)
TUTUKLANDIAntalya'da, 2 gün üst üste evini yakan ve komşularının şikayetçi olması üzerine gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Murat Gazizov, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'mala zarar vermek' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'da, 2 gün üst üste evini yakan ve komşularının şikayetçi olması üzerine gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Murat Gazizov, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'mala zarar vermek' suçundan tutuklandı.
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12.07.2020 13:49:48. #1.13#
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