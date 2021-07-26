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Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu - Son Dakika

Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu

26.07.2021 17:16

1992'den 1996'ya kadar Avustralya TV'lerinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Home and Away dizisinde rol alan ve oyunculuğunun zirvesinde olduğu sırada cam silme işine giren Dieter Brummer, evinde ölü bulundu. Brummer'ın ne şekilde vefat ettiği, yapılacak otopsinin ardından öğrenilecek.

Şöhretin zirvesinde olduğu sırada, tırmanma yeteneğini keşfederek cam temizleme işine giren ünlü oyuncu Dieter Brummer, evinde ölü şekilde bulundu. Brummer'ın ölümünde intihar şüphesi üzerinde durulurken, Brummer'ın intihar edip etmediği, yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak. Brummer, tam da şöhretinin doruğundayken oyunculuğu bırakıp cam temizleme işine girmişti.

TELEVİZYONLARIN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ

Dieter Brummer, oyunculukta yıldızı giderek parlarken, asıl büyük tutkusu olan tırmanma konusundaki becerilerini geliştirdiği gerekçesiyle cam temizleme işine girmişti. Brummer, 1992'den 1996'ya kadar Avustralya TV'lerinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Home and Away dizisinde rol aldı ve daha sonra hastane draması Medivac ve suç dizisi Underbelly: A Tale of Two Cities'de rol aldı. Kazananlar ve Kaybedenler, Komşular, Underbelly: The Golden Mile'de rol almıştı.

Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu

"KARMAŞIK VE SEVGİLİ DİETER'İMİZİ KAYBETTİK"

Dieter Brummer'ın ailesi bu acı kayıpla ilgili bir açıklama yayınladı. Acılı aile, dünyanın kendileri için 'asla eskisi gibi olmayacağını' belirtti. Facebook üzerinden yapılan açıklamada "Yakışıklı, yetenekli, eğlenceli, karmaşık ve sevgili Dieter'imizi cumartesi sabahı kaybettik" denildi. Açıklamada şu satırlara da yer verildi: "Hayatlarımızda büyük bir boşluk bıraktı ve dünyamız asla eskisi gibi olmayacak. Düşüncelerimiz, onu tanıyan, seven veya yıllar boyunca onunla çalışan hepinize iletilir."

Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE OYUNCULUĞU BIRAKTI

Brummer, bir röportajında oyunculuğa sırtını döndükten sonra neden cam temizleme işine girdiğini anlatmıştı. Brummer, "İnsanlar benim sadece bir pencere temizleyicisi olduğumu söylüyor, gerçekte bundan çok daha fazlası" diyen Brummer, kaya tırmanışı becerilerini yeni mesleğinde kullanabildiğini ve kendisine verdiği 'yaşam deneyimi' için minnettar olduğunu söylemişti.

Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu

Brummer, o dönemdeki röportajında "Sadece biraz gerçek hayat deneyimi yaşamak istedim, ama her zaman bir noktada oyunculuk oyununa geri dönmeyi düşündüm" diye konuşmuştu.

Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu

Home And Away, Avustralya, İntihar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu - Son Dakika Magazin


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