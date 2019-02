Popupsmart: Website Satış ve Dönüşümlerini Artırmanın En Etkili Yolu

Öncelikle kısa bir giriş ile size bugün inceleyeceğim Popupsmart hakkında biraz bilgi vereyim. Popupsmart, websitenizde farklı amaçlar için ziyaretçilerinize popuplar (açılır penceler) göstermek için kullanabileceğiniz bir popup oluşturma aracıdır. Popupsmart sunduğu servis ile size kolay bir şekilde popup oluşturma hizmeti sunuyor. Peki websitenize eklediğiniz popuplar ile nasıl başarı elde edebilirsiniz? Bugün Popupsmart incelemesi ve website dönüşümlerinizi artırma yöntemlerinden bahsedeceğim! Aşağıdaki içerik tablosundan direk okumak istediğiniz yere geçiş yapabilirsiniz.Sahip olduğunuz web sitesi daha fazla satış yapmak,daha fazla üye kazanmak ya da e-bülten üyesi kazanmak gibi farklı amaçlara yönelik çalışıyor olabilir. Buna yönelik dönüşümünüzü artırmak için çeşitli stratejiler geliştirip, yeni metotlar bulmanız gerekir. Web sitenizde takip ettiğiniz iş amaçları çok farklı olabilir. Örnek olarak; blog yazılarınızı daha çok okuyucuya ulaştırmak için mail adresleri toplamak, e-ticaret sitenizdeki ürünlerin dönüşüm miktarını artırmak veya telefon aramalarını çoğaltmak gibi farklı hedefleriniz olabilir. Bu durumda iyi bir pazarlama stratejisi oluşturmak ve web site dönüşümlerinizi artırmak için sitenizde satışı artırmaya yönelik hamleler yapmalısınız. Popuplar Dönüşüm Artırmak İçin Kullanılabilir mi? Verilerle Popupların BaşarısıBirçok alışveriş sitesinde karşınıza çıkan popup'ları biliyorsunuz. Evet, bu popup'ları kimi zaman itici bulsak da, aslında e-ticaret pazarlamalarınız için oldukça verimli bir yöntem. Çoğu müşteri popuplara tıklayarak, satıcının yönlendirmek istediği yere gider ve istenen dönüşümü gerçekleştirir. Bazı insanlar popup'ların artık satış veya hedeflenen dönüşümü gerçekleştirmek için işe yaramadığını düşünse de, hala çok işe yarıyorlar! Hem de çok güçlü bir dönüşüm metodu olarak.Entrepreneur, web sitesinde kullandığı popup'lar sayesinde kısa bir zaman içerisinde web site verilerinde ve dönüşüm oranlarında büyük artış gözlemledi. Popup'lar online satış oranlarını % 162 artırmaya yardım ederken, abone sayısı da % 62 artarak yüksek bir dönüşüm oranı sağlandı. ( Kaynak Yapılan bir başka araştırmaya göre, Pop-up'lar, diğer reklam türlerine göre % 2 civarında daha yüksek tıklama oranlarına sahip. Web sitenizde dönüşüm almak istediğiniz bir hedef için belki de çözüm noktanız popup'lardadır. Verimli ve etkili kullanılan açılır pencereler ile dönüşümlerinizde artış yakalayabilirsiniz. ( Kaynak Dönüşümlerinizi Arttırmak İçin PopupsmartPopupları verimli ve amacınıza uygun bir şekilde kullanabilmeniz için sizi yeni bir araç ile tanıştırıyorum. Popupsmart'ın özellikleri , dönüşümlerinize nasıl fayda sağlayabileceğiniz ve fazla uğraşmadan, basit şekilde bir popup'ı nasıl sitenize ekleyeceğiniz gibi konuları yazının devamında inceliyor olacağım.Popsmart sunduğu gelişmiş ve etkili özellikeri ile dönüşüm oranlarınızı artırmaya yardımcı olmayı amaçlıyor. Dönüşüm odaklı, modern tasarımlar, gelişmiş ve veerimli hedefleme seçenekleri ve kolay entegrasyon ve dönüşüm izleme kabiliyetleri bir araya gelince ortaya harika popup'lar çıkıyor! Popupların içinde kaybolmadan, kolay bir şekilde popup'ınızı yaratıp, hızlı bir şekilde sitenize ekleyerek dönüşümlerinizin nasıl arttığını izleyin!Popupsmart Nedir?Popupsmart, iş gücünüzü desteklemek için kullanabileceğiniz bir dönüşüm optimizasyonu uygulamasıdır . Dönüşümlerinizi optimize etmek ve dönüşüm oranlarınızı arttırmak için Popupsmart'ın akıllı popup'larını kullanabilirsiniz. Popupsmart, kod bilgisine ihtiyaç duymadan popup oluşturabilmeniz için basit ve karmaşık olmayan bir araçtır. Gelişmiş ve Akıllı Özellikler ile Website Hedeflerinize UlaşınPopupsmart'ın kullanışlı özellikleri sayesinde akıllı popuplar oluşturabilirsiniz. Popupsmart, hedefinize yönelik dönüşümlerinizi artırmayı amaçlayarak, iş gücünüzü büyütmek için size yardımcı olur. Yapılan araştırmaya göre , şirketler, açılır pencereler(popuplar) doğru kullanıldığında, %10 ila %50 dönüşüm oranı sağladıklarını ve hemen çıkma oranında ise %40'lara varan bir düşüş görüldüğünü belirtiyorlar.Popupsmart ile amacınıza yönelik verimli ve etkileyici popuplar oluşturarak, sitenizi ziyaret eden kullanıcıları, alışveriş yapan müşterilere çevirerek, satış oranlarınızı yükseltebilirsiniz. Popupsmart; tasarım, hedefleme ve entegrasyon konularında gelişmiş özelliklere sahip, yenilikçi bir servis sunuyor.Etkileyici ve Modern Popup TasarımlarıPopup tasarımlarını kolay düzenleme ve kişiselleştirmeDikkat çekici görüntüleme efektleriResponsive (her cihaza uyumlu) tasarımlarGDPR UyumluKullanıcı deneyimi ve tasarım tecrübeleri profesyonelce birleştirilerek 89'dan fazla hazır popup tasarımı sunuluyor. Seçtiğiniz tasarımı çok kolay bir şekilde kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Yaptığınız tasarımları her bir cihaz için ayrı ayrı incelemenize de gerek kalmıyor, çünkü tasarımlar tüm platformlara uyumlu şekildehazır olarak size sunuluyor. Bu gerçekten işinizi çok kolaylaştıran ekstradan düşünmek istemeyeceğiniz bir detay!Böylece, tüm tasarımların responsive olması, size ek bir kolaylık daha sağlıyor.Popupsmart'ın öne çıkan bir özelliği, klasik ve geleneksel tasarımlardan ziyade dönüşüm getirmeye odaklanan modern popup tasarım yaklaşımı sunması. Popupsmart, seçtiğiniz dönüşüm hedefine uygun tasarımlar sunuyor.Yani, bu ne demek?Kullanıcı deneyiminden yola çıkarak, hangi tasarımların en çok dönüşüm getirdiği incelenmiş ve buna yönelik tasarımlar oluşturulmuş. Popup oluştururken siz de seçtiğiniz hedefe en uygun olan tasarımlara yönlendiriliyorsunuz.En çok bu özelliğini akıllıca ve faydalı bulduğum Popupsmart, 'Acaba hangi tasarımı kullanmalıyım?' sorunsalına takılıp kalanlar için kullanıcılarını çok güzel bir şekilde yönlediriyor. Örnek verecek olursam, eğer başlangıçta dönüşüm hedefinizi 'telefon araması almak' olarak seçerseniz, bu hedef için en çok dönüşüm sağlanan tasarımlar size sunulur ve içlerinden birini seçip, kolayca popup oluşturabilirsiniz.Websitesine popup eklemek isteyen ama tasarım bilgisi çok fazla olmayan kullanıcılar için dönüşüm odaklı tasarım özelliği bir devrim niteliğinde! Dönüşüm Arttıran Hedefleme SeçenekleriExit-intentScroll triggerIn-activity censorTrafik kaynağıLokasyon odaklıPopupsmart, kullanıcı hareketlerine göre gelişmiş görüntüleme seçenekleri sunuyor. Ziyaretçilerinizi kullanıcı deneyimine ve davranışına göre ayırıp, akıllı hedefleme yapmanızı sağlıyor. Birbirinden farklı hedefleme seçenekleri ile ziyaretçilerinizi nerede yakalamak istediğinizi belirleyip, buna yönelik etkili kampanyalar oluşturabilirsiniz.Akıllı görüntüleme özellikleri sayesinde, ziyaretçilerinize vermek istediğiniz mesajı 'tam olarak istediğiniz anda' ulaştırabilirsiniz.Mesela, onlar sitenizden ayrılmadan hemen önce! Sitenizde birşey bulamamış ve ayrılmak üzere olan bir müşteriyi kapıdan geri çevirip ürün satışı yapmak istemez misiniz?Neyse ki, Popupsmart akıllı açılır pencereler ile bu etkinliği sizin için gerçekleştirebiliyor.Unutmayın, pazarlamada başarıyı sağlamanın yolu, "doğru zamanda, doğru kişiye, doğru mesajı vermekten" geçiyor! Popupsmart ve gelişmiş özellikleri, vermek istediğiniz mesajı doğru kullanıcıya, en doğru zamanda ulaştırmanıza imkan sağlayabiliyor. Baymard Institute 'un verileri, web sitenizde Exit-Intent Popup kullanarak alışveriş sepetini terk eden veya siteden çıkan ziyaretçilerinizde % 69.89'a kadar geri kazanabileceğinizi gösteriyor.Bu akıllı görüntüleme özelliklerinden birkaç örnek verirsem; exit-intent, scrolling(sayfayı aşağı kaydırma), trafik kaynağı, in-activiy censor(aktif olunmayan süre) ve lokasyon odaklı gösterim gibi kullanıcının davranışına göre hareket edebileceğiniz akıllı hedefleme yöntemleri ile dönüşüm odaklı bir strateji oluşturmanıza yardımcı oluyor. Kolay Entegrasyon SeçenekleriPopupsmart, kullanıcılarına 3. bir araç ile basit bir şekilde entegre olabilme özelliği suuyor. Bu sayede hiç kod bilgisi olmayan ve bu sebeple araçlar arası entegrasyonları kurmakta zorluk yaşayan kullanıcılara çok büyük oranda kolaylık sağlıyor.Zapier, Google Analytics ve MailChimp gibi popüler araçlar için kolay entegre özelliği bulunuyor. Bu entegrasyonlar sayesinde zaman kaybetmeden pazarlama araçlarınız arasında bağlantı kurarak, gelişmiş bir pazarlama stratejisi izleyebilirsiniz. Dönüşüm Hedeflerinin Kolay Takip EdilebilmesiPopupsmar'ın sunduğu raporlama özellikleri ve analitik veriler ile de kampanyalarınızı optimize edebilir ve sonuçları kolayca takip edebilirsiniz. Popuplarınızın performansını, gösterim sayıları, tıklama oranları ve dönüşümler gibi net metriklerle takip edebilirsiniz.Anlık veri aktarımı ile sürekli olarak popupların performansını takip edip, kampanyalarınızın optimizasyonu yapabilme ve gerekli hamleleri gerçekleştirerek kampanyanıza doğru şekilde yön verebilme imkanı sağlıyor. Bununla birlikte, dönüşüm hedeflerinizi analitik uygulamalar üzerinden takip etmenize olanak sağlıyor.Popuplar ile Dönüşümleri Artırmak Nasıl Mümkün?/ Neden Popupsmart Kullanmalısınız?En başta da söylediğim gibi, popuplar her ne kadar sıkıcı ve sinir edici olarak bilinse de, dönüşüm oranlarını artırma konusunda yadsınamaz bir başarı oranına sahipler! Popupları, website satış hacminizi büyütmek, mail listesi toplamak, daha fazla telefon araması almak, bülteninize kayıt sayısını artırmak gibi birçok farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Popupsmart, bu amaçlara yönelik hazırladığı dönüşüm odaklı tasarımları ve akıllı hedefleme seçenekleri ile amacınızı gerçekleştirmenize yardımcı oluyor.E-Ticaret Sitelerinde Popuplar ile Satış Oranlarını YükseltmekWebsitenizde ne kadar uğraşırsanız uğraşın, satış dönüşümlerinizi yükseltemiyorsanız ve sepeti terk eden kullanıcılarda artış gözlemliyorsanız, Popupsmart ile sayfanıza giren bir kullanıcıyı, sayfadan çıkış yapmaya yönelirken exit-intent özelliğini kullanarak yayınladığınız bir promosyon popup'ı ile ziyaretçilerinizi satışa dönüştürebilirsiniz.Sahip olduğunuz e-ticaret sitesinde sadece farklı popup kullanımları ile de dönüşümlerinizi arttırabilirsiniz. Ziyaretçiler siteye girdiği an gösterilen bir entry popup stratejisiyle yayınladığınız kupon kodu ile ziyaretçilerinizi direk ürün sayfanıza yönlendirerek satış oranında artış yakalayabilirsiniz.Akıllı Popuplar ile Mail Listesini BüyütmekPopsmart, satış odaklı hedeflerinizde büyük oranda artış sağlarken, aynı zamanda mail listesini büyütmek isteyen kullanıcılar için de etkileyici popuplar ve çözümler sunuyor. Haftalık olarak yaptığınız bültenlerinizde mail listenizi büyütüp, potansiyel müşterilerinizin sayısında artış sağlayamıyorsanız, Telefon Aramalarını ArtırmakZiyaretçilerinizin bazı ürün gruplarında veya kategorilerde online alışveriş yapmaktan çekindiğini gözlemliyorsanız, onlara sizinle birebir iletişime geçebilecekleri bir kanal sunun! Telefon aramalarını arttırmak amacıyla kurduğunuz mobil uyumlu popuplar ile, müşterilerinize direk arama seçeneği sunabilirsiniz. Telefon ile satış yapmak geleneksel ama kullanıcıya güven veren ve hala etkili olan bir yöntemdir.Sitenizin mobil versiyonuna, tamamen mobil uyumlu bir popup tasarımı ekleyin, popup içeriğine ister direk mobil arama butonu ekleyin isterseniz de 'Sizi Arayalım' mesajı veren bir buton ekleyin. Telefon araması ile direk birebir iletişim kurmak isteyen bir müşteri popup'a tıklayarak size ulaşabilir.Son zamanlarda telefon mesajından daha çok kullanılan Whatsapp, satış kanalı olarak da müşterilerin tercih ettiği bir iletişim aracı oldu ve pazarlama sektöründe yerini aldı. Sitenize müşterileriniz ile hızlı iletişim sağlayabilmek için 'Müşteri Destek Hattı' olarak, kolayca Whatsapp mesaj/arama popup'ı ekleyebilirsiniz. Müşterilerinizi Doğru YönlendirinÜrününüz ya da verdiğiniz hizmet ile ilgili yeni bir geliştirme gerçekleştirdiniz ve sitenize giren kullanıcıların ürününüz/hizmetiniz hakkında bu yeni gelişmeden haberdar olmasını istiyorsanız, popuplar ile ziyaretçilerinize rehberlik edip onları yeni özelliğinizi anlatan sayfanıza yönlendirebilirsiniz. Böylece, sitenize giren ziyaretçilerin yeni özelliğiniz hakkında hiç bir fikre sahip olmadan siteyi terk etmesini önlemiş olursunuz ve müşteri devamlılığınızı sağlarsınız.Popup Oluşturma SüreciPopupsmart, kullanıcıların hedeflediklerine ulaşabilmeleri amacıyla tasarlanmış bir dönüşüm optimizasyon aracı. Gerçekleştirmek istediğiniz hedef doğrultusunda hiç bir kod bilgisine sahip olmadan, sadece 3 dakikada, kolayca popup oluşturabilir ve sitenizde yayınlayabilirsiniz. Şimdi bu adımların ayrıntılarını inceleyelim;1. Adım: İş Amacınızı SeçinSize sunulan e-ticaret dönüşümü , mail listesi büyütmek, kitleye rehberlik etmek, telefon aramalarını artırmak gibi iş hedefleri arasından size en uygun olan amacı seçerek popup oluşturmaya başlıyorsunuz.2. Adım: Cihazınızı SeçinPopup'ınızın gösterilmesini istediğiniz cihazı seçerek devam ediyorsunuz.3. Adım: Popup Tipini SeçinDaha sonra, Light popup ve Sidebar popup seçenekleri arasından oluşturmak istediğiniz popup tipini seçiyorsunuz.4. Adım: Popup Tasarım Taslağınızı SeçinPopup tasarım template'leri arasından beğendiğiniz ve vermek istediğiniz mesaja, içeriğinize uygun olan bir tasarımı seçerek devam ediyorsunuz.5. Adım: Tasarımınızı KişiselleştirinDönüşüm hedefinizi ve popup türünü seçtikten sonra, seçtiğiniz popup tasarımında form alanları, görseller, metin alanları, buton ya da diğer alanları kendinize göre kişiselleştirin.6. Adım: Görüntüleme Seçeneklerini BelirleyinAltıncı adımda, artık ziyaretçilerinize popupı ne zaman göstermek istediğinizi seçiyorsunuz. Popupsmart'ın sunduğu gelişmiş görüntüleme ve hedefleme seçenekleri arasından stratejinize uygun olan bir modeli seçiyorsunuz.7. Adım: Entegrasyon Ayarlarınızı YapınPopupsmart ile entegre etmek istediğiniz diğer araçların bağlantısını size verilen gösterilen talimatlar doğrultusunda kolayca yapıyorsunuz.8. Adım: Analitik Kurulumunu YapınKampanyanızın Google Analytics kurulumunu yapın ve oluşturduğunuz kampanyanın verilerini anlık olarak takip etmeye başlayın.9. Adım: Sitenizde Yayınlayın!Son adım olarak, tüm ayarlarınızı yaptıktan sonra 'Publish' kısmından size verilen kısa kodu websitenizin body alanına ekleyerek, popup kampanyanızı sitenizde göstermeye başlayabilirsiniz. Popupsmart , akıllı popup açılır pencereler aracılığıyla website ziyaretçilerinizi kazanca ve amacınıza yönelik dönüştürmek için, iş hedeflerine en uygun, optimal ve kişiselleştirilebilir bir servis. Popupsmart'ı website dönüşüm oranlarınızı artırmak, kullanıcılarınıza yeni teklifler sunmak, yeni ürünlerinizi tanıtmak gibi birçok farklı amaç için kullanabilirsiniz. Üstelik, Popupsmart hizmet bedeli açısından da kullanıcıyı tatmin edecek, ekonomik fiyatlandırmalara sahiptir.