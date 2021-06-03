Porland 33'üncü mağazasını İstanbul'da açtı - Son Dakika

Porselen üreticisi Porland, Türkiye'deki 33'üncü mağazasını dün Maltepe Park'ta açtı.

Porland, pandemi döneminde de mağaza ağını genişletmeye ve büyümeye devam ettiğini duyurdu. 763 metrekarelik yeni mağaza, dün müşterilerini ağırlamaya başladı. Marka, 20 binden fazla ürün, 100'den fazla koleksiyon ve desen çeşitliliğini hem Türkiye hem de 30'dan fazla ülkede müşterilerinin beğenisine sundu.

İNDİRİMLİ ÜRÜN FIRSATLARI

Yaşam alanları yaratılarak ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmelerinin amaçlandığı yeni mağazada, müşterilerin alışveriş yorgunluklarını mola yerlerinde atması hedefleniyor. Gastronomi müşterisine yönelik 'Gastronomi' kategorisi bulunan mağaza içinde, ayrıca müşteriler için her zaman, her kategoriden indirimli ürünler bulunan 'Seri Sonu' alanı da yer alıyor.