Porno filmlerde oynayan Belçikalı öğretmenin işine son verildi - Son Dakika
BBC

Porno filmlerde oynayan Belçikalı öğretmenin işine son verildi

13.02.2021 19:52
Porno filmlerde oynayan Belçikalı öğretmenin işine son verildi, System.String[]

Belçika'daki bir lise, iş dışında porno filmlerde oynadığı ve iç çamaşırlı görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştığı ortaya çıkan bir kadın öğretmenin işine son verdi.

Belçika'daki bir lise, iş dışında porno filmlerde oynadığı ve iş çamaşırlı görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştığı ortaya çıkan bir kadın öğretmenin işine son verdi.

Belçikalı öğretmen, özel hayatı ile işinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini savunarak, işten çıkarma kararına tepki gösterdi.

Olay, Brugge kenti yakınlarındaki Madlagem kasabasında bulunan Maricolen adlı lisede yaşandı. Bir süredir lisede İngilizce derslerine giren kadın öğretmenin, "Ray Gonawild" adıyla porno filmlerde oynadığı ve aynı isimle açılan sosyal medya hesapları üzerinden video ve fotoğraf paylaştığı belirlendi.

Belçikalı öğretmenin görüntüleri, özellikle üst sınıflardaki öğrenciler arasında yoğun bir şekilde paylaşılmaya başlandı. Öğretmene ait görüntüleri, okulda okuyan çocuğu sayesinde gören bir veli, "Bunlar sıradan çıplak görüntüler değil, ücret karşılığı kısmen satın alınabilen porno video ve fotoğraflar" dedi.

Bu velinin durumdan haberdar ettiği diğer ebeveynler, Cuma günü durumu okul yönetimine iletti. Okul, karşılıklı görüşme sonucu İngilizce öğretmenin görevine derhal son verildiğini açıkladı.

Yönetim, öğretmenin okuldaki durumu ve mesleği ile ilgili herhangi bir şikayet gelmediğini vurgulayarak, "Öğretmenin mahremiyetini ve diğer mesleki fırsatlarını tehlikeye atmamak için daha fazla yorum yapmama" kararı alındığını bildirdi.

Okul yönetimi, öğrencilerden, İngilizce öğretmenine ait porno içerikli görüntüleri paylaşmaya son vermelerini istedi. Yönetim, görüntülerin özellikle daha alt sınıflardaki ögrencilere ulaşmasını engellemek istiyor.

Het Nieuwsblad gazetesine göre, okul yönetimi ve ebeveynler, özel üyelikle ve ücret karşılığı girilebilen porno içerikli sitelere lise öğrencilerinin nasıl ulaşabildiğini araştırıyor.

Görevine son verilen İngilizce öğretmeni kadın, öğrenci velilerinin, kendisini işten atmaları konusunda okul yönetimine baskı yapmaları nedeniyle tepkili.

Belçikalı öğretmen, "Okuldaki görevimi her zaman doğru bir şekilde yerine getirdim. Özel hayatımda yaptıklarım, mesleğimden tamamen ayrı tutulmalı. Bu ayrımın şu anda yapılmıyor olması iki yüzlülük. Bu, toplumdaki cinsiyetle ilgili çifte standardı kanıtlıyor" dedi.

Porno filmlerde oynayan Belçikalı öğretmenin işine son verildi

İngilizce, Belçika, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Porno filmlerde oynayan Belçikalı öğretmenin işine son verildi - Son Dakika Dünya

BBC

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