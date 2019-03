Porno İzlemek Kadınları Nasıl Etkiliyor?

Uyarı: Bu haber rahatsız edici cinsel içerikli öğeler içerebilir.Pornonun erkekler üzerindeki etkisi birçok araştırmaya konu oldu, ancak kadınları nasıl etkilediğiyle ilgili bilinenler çok az."İlk toplu seks sahnesini 12 yaşındayken izledim."24 yaşındaki Neelam Tailor, ilk porno izleme deneyimini 12 yaşındayken yaşadı.Tailor yalnız değil. 2016'da yapılan bir araştırmaya göre 11 ile 16 yaş arasındaki kızların yüzde 53'ü, internet ortamında cinsel içerikli görüntüler izliyor.Bu orana rağmen pornonun kadınlar üzerindeki etkisi çok az biliniyor ve bu konuda detaylı bir bilimsel araştırma da yok.Neelam için her şey, cinselliğe duyduğu basit bir merakla başladı.Neelam'ın hikayesi"Çok şaşırdım. Biliyorsunuz, çocukken romantik filmler izleriz, seksin nazik ve temiz olduğu, insanların birbirine aşık olduğu o filmlerden…" diye anlatırken Neelam'ın sesi kısılıyor.11 yaşından 16 yaşına kadar neredeyse her gün porno izleyen Neelam, çocuk odasına çıkıp, duvarların arkadaşlarının fotoğraflarıyla dolu olduğu, kitapların ve not defterlerinin yerlere dağıldığı odasının kapısını kapatıp porno içerikli internet sitelerinde "10 dakikadan 1 saate kadar" zaman geçirdiğini anlatıyor."Ailemin hiç haberi olmadığını düşünüyorum" derken birden duraksayıp "Sanırım porno insanı duyarsızlaştırıyor. Ben kesinlikle çok daha fazlasını gördüğümde bile artık şaşırmadığım bir noktaya geldim. Gittikçe daha şiddet içerikli şeyleri izliyorsunuz ve diğer her şey çok normal gelmeye başlıyor" diyor."Sanırım ilk olarak sadece filmlerde gördüğüm şeyi merak edip daha fazlasını öğrenmek istedim. Belki libidom yüksekti, belki de sadece ergenlik çağına giriyordum, bilmiyorum ama bir noktada içinde çok fazla seks sahnesi olan popüler filmleri incelemeye başladım."Zaman ilerledikçe daha açık cinsel sahneleri izlemeye başladığını da şu sözlerle anlatıyor:"Pornoyu okulda duymuştum. Ama daha çok erkeklerin yapacağı bir şey olarak görülüyordu ve ben kız okuluna gidiyordum. Bu da benim merakımı iyice artırdı. Fakat aynı zamanda çok da utanıyordum. Çünkü normal kızların yapmayacağı, doğal olmayan bir şey yapıyor gibiydim."İnternet ortamında ulaşılabilir olan videolar konusunda bilgisi arttıkça, bu konuda bir beğeni de geliştirmeye başladı:"Kadınların itaat ettiği, belki seks yapmaya mecbur kaldığı, hatta zor kullanıldığı porno videoları aramaya başladım."Bazen de yaşlı adamlarla genç kızların videolarını arıyordum. Neden bilmiyorum, ama 13 gibi genç bir yaşta, gerçek cinsel tercihlerimin geliştiğine inanmıyorum, sanırım daha çok gördüğüm şeylerden etkileniyordum."Sarah'nın hikayesiGerçek adını vermek istemeyen, Sarah olarak adlandırdığımız 25 yaşındaki bir başka kadın da benzer tecrübeler yaşadığını anlatıyor:"13 ya da 14 yaşında porno izlemeye başladım, en az haftada iki kez izliyordum. Bir ihtiyacımı karşılıyormuş gibi hissediyordum."Ne kadar hızlı bir şekilde bu konudaki hassasiyetimi kaybettiğimi hatırlıyorum. 10 erkek ve bir kadın, acıyla kıvranan vücutların olduğu toplu seks görüntüleri, kadınlara tokat atılan ya da başka bir şekilde aşağılandığı videolar… Üstelik tüm bunlara hayatımda hiç seks yapmadığım bir zamanda, bundan daha önce ulaşabiliyordum."Hala da izliyorum, tabii artık eskisi kadar çok değil. Ama sanırım 10 yıldan uzun süre porno videoları kullandıktan sonra, artık vibratör gibi daha üst düzey uyarıcılar olmadan kolay kolay orgazm olamıyorum."Porno ve erkek beyniErkeklerin aşırı porno kullanımıyla ilgili hem haberlerde hem de çeşitli bilim insanlarınca çok fazla şey yazıldı.2016'da, cinsel içgüdü psikolojisi çalışan ve İngiltere devlet hastanelerinde görev yapan bilim insanı Angela Gregory, pornoya kolay erişimin, cinsel gücünü kaybettiği için tedavi olmaya gelen erkeklerin sayısındaki artışın sebebi olduğunu BBC'ye anlatmıştı.Bir İngiliz eğitim kurumunun araştırması da, 2000'lerin başında cinsel gücünü kaybetme vakaları için yüzde 2 ile 5 arasında değişen oranda porno sebep gösterilirken, evlere internet gelmesiyle birlikte bu oranın yüzde 30'a çıktığını ortaya koymuştu.Pornonun etkisi sadece cinsel gücün devamında görülmüyor. Genç yaşta porno izleyen erkeklerin, erkek egemen davranış biçimlerini dayatan fikirlere daha yatkın olduğu, "kontrol erkeklerdeyken her şey daha güzel" anlayışının yerleştiği görülüyor.Bilişsel davranış terapisti ve seks bağımlılığının tedavisi üzerine terapistlere eğitim veren ilk programın kurucusu olan Doktor Thaddeus Birchard, "Toplumumuzda porno genellikle bir erkek meşgalesi ve kısmen nörolojiyi ilgilendiriyor. Kadınlar cinsel açıdan uyarıldığında beyne yüksek oranda oksitosin (süt üretilmesi ve rahim kasılmalarını sağlayan hormon) salgılanıyor. Bu, beynin besleme ve insanlarla bağ kurma kimyasalıdır" diyor ve erkeklerle karşılaştırıyor:"Erkekler ise yüksek oranda vasopressin hormone salgılar, bu da beynin devamlılık ve odaklanma kimyasaldır."Bu, erkeklerin internete girip orada saatlerce kalabilmesinin sebeplerinden biri; o kadar odaklanıyorlar ki çevrelerindeki diğer her şey adeta yok oluyor."Birchard'a göre pornonun erkeklere daha cazip gelmesinin sebebi "çoğu kadının insan bedenine o kadar fazla ilgi duymaması."Pornonun kadın beynine etkisi üzerine kimler çalışıyor?11 ile 16 yaş arası porno izlemeye başlayan kız ve erkeklerin yüzde 94'ü, ilk porno videosunu 14 yaşında izledi.En fazla izlenen porno sitelerinden birinin kullanıcı verilerine göre, kadınlar erkeklere göre daha az porno izliyor. Bu sebeple bu makale için araştırmaya başladığımda pornonun kadınlar üzerindeki etkisiyle ilgili daha az bilgi bulabileceğimi düşünmüştüm. Ama neredeyse hiçbir şey bulamayacağımı da tahmin etmiyordum.Ben (beyaz ve heteroseksüel olduğum için) ayrıcalıklı bir konumdayım ama yine de kendi deneyimimi yansıtan bir araştırmaya rastlamadım.Ben de, benim gibi popüler porno sitelerini kullanan diğer insanlara ulaşıp bunun onlar üzerinde bir etkisi olup olmadığını bulmaya çalıştım.BBC Three için 18 ile 25 yaş arasındaki 1000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kadınların yüzde 47'si son bir ay içinde porno izledi. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 14'ü, bir noktada pornoya bağımlı olabileceğini düşünüyor.Yine de, araştırmayı yaptığım haftalar ve aylar boyunca uzmanlar bana aynı yanıtı verdi: "Kadınlar pornoyu zorunlu bir dürtüyle izlemiyor. Böyle yapanlar da bundan çok etkilenmiyor."Ancak konuştuğum kadınlar bana farklı hikayeler anlattı.Pornonun kadınlar üzerindeki etkisi - Kadınlar ne diyor?Neelam 16 yaşındayken, üzerindeki bıraktığı fiziksel etki sebebiyle porno izlemeyi bıraktı:"İlk kez bir erkek arkadaşım olmuştu ve gerçek bir cinsel ilişki sırasında bir istek duymadığımı fark ettim. Bence porno tamamen anormal bir dürtü, özellikle de bilgiayarınızda aynı anda 10 farklı video açıkken. Hangi gerçek insan bunu yapabilir ki?"Porno izlerken yaşadığım fiziksel deneyimle, gerçekten cinsel ilişkiye girerken yaşadığım şeyi karşılaştırdığımda gerçekten korktum. 'Cinsel ilişkiye girmeden önce istek duyabilmek için tuvalete saklanıp bir süre porno izlemek zorunda mı kalacağım?' diye kendime sordum."O noktadan sonra porno izlemeyi bırakan Neelam, "Hemen izlemeyi bıraktığım ve bir daha hiç istemediğim için 'bağımlıydım' diyebileceğimi sanmıyorum." diyor.Gerçek ismi yerine Hannah ismini kullanmak isteyen 28 yaşındaki bir kadın da, çok fazla porno izlemenin hassasiyeti azalttığını kabul ediyor. Ancak bu ihtiyacının ortaya çıkması Hannah'nın işine yaramış:"Ben lezbiyenim. Henüz 8 ya da 9 yaşındayken kadınlardan etkilendiğimi biliyordum aslında ama ilk lezbiyen seks sahnesini izleyene kadar 'evet, tamam, şimdi emin oldum' dememiştim."Hannah, bunun kendisini çok iyi hissettirdiğini söylüyor ve "12 yaşındaydım ve ilk kez cinsel istek duymaya başlamıştım" diye ekliyor:"Cinselliğini başka bir kadınla birlikte yaşayabileceğini görmek harika bir şeydi. İşte bu sebeple porno olumlu bir etki yapabilir. Çünkü kendin gibi kimseyi görmediğinde ya da kendi yaşadığın şeyleri yaşayan birinin olduğunu bilmezsen, kendini dışlanmış hissedebilirsin."Buna rağmen lezbiyen pornosu Hannah'da bir hayal kırıklığı da yaratmış:"Popüler internet sitelerindeki çoğu lezbiyen pornosu aslında heteroseksüel erkeklerin fantezisi, onlar iki kadının nasıl seks yapması gerektiğini düşünüyorsa öyle çekiliyor. Bu da benim gibi insanları takıntı haline getiriyor."Öyle ki, porno bizi, lezbiyen kadınları nefretin hedefi haline getiriyor. Bazen barlarda erkekler agresifleşiyor, kız arkadaşımla beni sevişirken izlemek istediğini söylüyor. Hatta bazen heteroseksüel kadınlar bile bizi duyguları ve kendi istekleri olan bir kadın olarak değil, kendileri için bir deneyim olarak görüyor."Porno, cinsel pratikler ve utançJinekolog ve Cinsel İçgüdü Psikolojisi Enstitüsü sözcüsü Doktor Leila Frodsham, "20 yıldır insanları tedavi ediyorum, hiç 'pornoyla sorunu olduğunu' söyleyen bir kadına denk gelmedim" diyor:"Birkaç araştırma var. Araştırmalardan birinde sadece 48 kişiyle konuşmuşlar ve kadınların cinsel olarak uyarılmasının erkeklerden hiçbir farkı olmadığı ortaya çıkmış."Diğerinde Orta Doğu'daki 200 kadına sormuşlar. Kadınların cinsel birleşme sıklığı açısından bir fark yok. Ancak cinsel istek ve libido arasında farklar var, bu kadınlar bunu "seksten sıkılmak" olarak adlandırıyor."Frodsham'a göre porno, cinsel pratiklerde değişiklik yaratabiliyor. Öyle ki, çalıştığı bölgedeki insanların yüzlerinde ve gözlerinde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların ortaya çıkma oranının arttığını, bunun da porno izleme oranının artmasıyla bağlantılı olduğunu söylüyor:"20 yıl önce böyle vakaları çok az görürdük. Şimdi ise artışta, bunun sebebi de erkeklerin spermlerini kadınların yüzlerine boşaltması. Erkeklerin cinsel sorunlarının çoğunun pornoyla ilgili olduğunu söylerken kadınlarda bu konuya hiç değinilmemesi çok ilginç. Oysaki hepsi erken yaştan itibaren pornoya maruz kalıyor."Bu konuda çok fazla araştırma olduğunu sanmıyorum, yeterince araştırmanın olmadığı bir ortamda da şunu düşünmek zorundayız: Kadınlar fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşadığında doktorlarına bunu anlatmıyor mu?"Bu konular hakkında konuşmaya utandıkları için mi bu böyle? Yoksa gerçekten hiçbir sorun yaşamıyorlar mı?" Erica'nın hikayesi36 yaşındaki Amerikalı yazar Erica Garza, geç saatte televizyonda "hafif porno" izlemeye başladığında 12 yaşındaydı. (Yıl 1994'tü ve internet henüz yeni doğuyordu)"Omurga eğriliğim vardı ve sırtıma destek koyarak okula gidiyordum. Arkadaşlarım dalga geçiyordu ve kendimi dışlanmış hissediyordum, pornografi ve kendi kendimi tatmin yöntemiyle bundan kaçıp kendimi iyi hissetmenin yolunu buldum."Neelam'da olduğu gibi, Erica da derinlerde yatan bir utanma duygusuyla bu işi gizlilik içinde yapıyordu:"Bunun tam olarak nereden çıktığını bilmiyorum ama aklıma gelen birkaç şey var. Katolik bir kız okuluna gidiyordum ve seks, sadece birbirini seven bir kadın ve erkek arasında, sadece üremek için yapılan bir şey olarak anlatılıyordu."Erica yetiştirilirken de cinsel birleşmenin eşcinsellikle ya da biseksüellikle ilgisi olmadığı algısı vardı. Ancak o her zaman biseksüel (hem kendi cinsine, hem karşı cinse ilgi duyma) olduğunu biliyordu:"Benim hissettiğim şeylerin hiç anılmaması, bana kendimi kötü hissettiriyordu. Bu sebeple bana hep cinsel arzu yaşamanın 'doğru' yolu oymuş gibi geliyordu."Aynı zamanda kadın olmak da -ki bir kadın çoğunlukla onlarda neyin cinsel arzu uyandırdığı konusunda konuşmaz çünkü konuşursa 'sürtük' ya da daha fena isimler takılır- bu isteklerimizden utanma sürecinin bir parçası, bu sebeple zorunlu alışkanlıklar geliştiriyoruz."Erica her gün porno izlemiyordu, yine de bunun hayatına ve ilişkilerine etkisi büyük oldu:"Ne zaman gerilsem ya da endişeli hissetsem, pornoya döndüm. Bu da beni başka türlü aktivitelerden uzaklaştırıyordu. Kendimi toplumdan dışlamaya, kötü hissetmeye başladım, bir sorunum olduğunu düşünüyorum ve içime kapanıyordum."2014'te Salon dergisine yazdığı bir yazıda, seks bağımlılığından kurtulmak için tedavi olmaya karar verdiğini anlatıyordu. Yazıda şöyle diyordu:"Çoğunlukla toplu seks videoları iyi bir kaçış oluyordu ancak artık değil. Araştırmaya, daha çok zevk alacağım sonsuz video galerini açmaya devam ettim, birinden tam anlamıyla etkilenmeyi bekliyordum. En sonunda bulmuştum. Vücudumu titreten, kalbimin büyük bir hızla çarpmasını sağlayan, heyecandan terler döktüren bir heyecan yaşadım. 1990'ların sonunda kalma eski bir videoydu ama harikaydı. 500'den fazla erkek vardı."Bir kez, sonra iki, sonra üç kez bu videoyu kullandım, sonra da ileride yeniden kullanmak için kaydettim. Bilgisayarımı kapatıp kaldırdığımda, her zaman yaşadığım orgazm sonrası hissiyatı yaşamıyordum. Midem bulanıyordu, suçlu hissediyordum. Sanki her şeyin farkına varmıştım."Bu tecrübe Erica'da çok farklı etkiler yarattı. "Bu durum, değişik cinsel senaryolara ilgimin artmasına yol açtı, başka türlü bunlar aklıma bile gelmezdi."Örneğin yatakta birinin bana sert davranması, küçük düşürücü konuşması… Aynı zamanda erkeklerin kadınlardan çok daha yaşlı olduğu birçok porno videosu izledim, nihayetinde erkeklerden agresif davranışlar beklemeye ve bunu arzu etmeye başladım."Bir şey daha vardı; nasıl bir vücudum olması gerektiğini de düşünmeye başlamıştım. Vücudumdaki tüm tüyleri temizlemeye başladım, çünkü ekranda gördüğüm şey buydu."Porno, cinsel hayatınızdaki beklentileri değiştiriyor mu?Neelam, yıllar geçtikçe pornonun cinsel arzuları üzerinde ne kadar etkili olduğunu da düşünmeye başladı:"Yavaş yavaş, farklı kadınlara porno videolarda nasıl davranıldığını gördükçe, kadın bir birey olmaktansa insanların istek duyduğu, takıntı yaptığı bir 'şey' olduğum fikrini içselleştirdim."Aynı zamanda tanık olduğum güç dinamiklerini kendi hayatımda uygulamaya çalıştım. Yıllarca genç kızlarla yaşlı erkekleri izledikten sonra, 17, 18 ve 19 yaşındayken yaşı çok daha büyük adamlarla çıkmaya başladım. Bu bir tesadüf müydü, bilmiyorum. Hangisinin asıl sebep olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğim; acaba bu zaten benim cinsellikten beklentim miydi, yoksa porno mu buna sebep oldu?"Bu, konuştuğum birçok kadının kendisine sorduğu bir soru.Ben de hep merak etmişimdir. Örneğin daha gençken, cinsel ilişki sırasında hep pasif olmam gerektiğini düşünüyordum, çünkü seks 'bana' yapılması gereken bir şeydi.Edilgenlik her zaman içimde var mıydı yoksa bunu porno görüntülerden mi öğrendim?'Kimse, hele de genç kızlar cinsel eğitimini pornodan almamalı'2010'da, 300 porno görüntüsü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, porno videoların yüzde 88'i fiziksel şiddet içeriyor.Aynı araştırma, şiddet uygulayanın neredeyse tamamının erkek, hedeflerin kadın olduğunu ve kadınların bu zorlayıcı şiddeti doğal karşılayıp zevk almaya başladığını gösteriyor.Benzer çalışmalar, şiddet içerikli pornonun erkekler üzerindeki etkisini bulamazken, bir sonuca ulaştığını iddia edenler de porno tüketimiyle şiddetin arasındaki bağın çok az olduğunu söylüyor.Aynı şeyin kadınlar üzerindeki etkisiyle ilgili ise çok daha az veri var.Neelam, "Ne olursa olsun, bence okullar çocuklara cinsellik eğitimi verme konusunda daha aktif olmalı" diyor:"Bence okullarda cinsellik ve porno hala bir tabu gibi görülüyor, ancak eğer okul bunu yapmaz, çocukları eğiten porno oluyor. Hiç kimsenin, özellikle genç bir kızın, cinsel eğitimlerini pornodan almaması gerektiğine inanıyorum."Bazı kadınlar ise pornoyu cinsel isteklerini tatmin etmek için, gerilim ve travmadan kaçış için kullanıyor.Yazar Jessica Valentish kendi bağımlılığıyla ilgili anılarını yazdı. Pornoyu karşısına çıkan zorluklarla baş etme yöntemi olarak ve geçmişteki acı tecrübelerini deşip çıkarmak için nasıl kullandığını anlattı.Doktor Birchard'ın dediği gibi, "Pornoyu bu şekilde, dürtüsel olarak kullananlar için, aslında bunun seksle ilgisi yok. Yönetilemeyen zorlukları uyuşturmakla ilgili… Bu aşırı kaygı, gerilim, depresyon olabilir. Yalnızlık olabilir."Erkekte de kadında da, eğer cinsel davranışlar dürtüsel ve zorunlu bir hal aldıysa, bu durumda bu kaçışla ilgilidir."Yakında İngiltere'de yürürlüğe girecek olan 18 yaş altı porno izleme yasağı, çocukların sert porno görüntülerine ulaşabilmesinden kaynaklanan sorunlarla başa çıkmayı hedefliyor."Porno yasağı" olarak adlandırılan yasak doğrultusunda, kullanıcılar resmi bir belgeyi (örneğin pasaport numarasını) vermek ya da gazete bayilerinden yaşlarını kanıtlayan bir kart almak zorunda kalacaklar.Şimdiye kadar bu girişimin ne zaman hayata geçeceğiyle ilgili bir açıklama gelmedi.Hükümet sözcüsü BBC Three'ye, "Bu tüm dünyada ilk kez olan, çocuklarımızı internette ulaşılması fazlasıyla kolay olan yetişkinlere yönelik içerikten korumak için atılan bir adım. Hükümet ve düzenleyici İngiliz Film Sınıflandırma Kurulu, bunu en doğru şekilde yapmak için zaman harcıyor, başlama tarihini yakında duyuracağız" dedi.'Suçsuz' pornoErica, "Porno izlemenin yanlış bir tarafı yok. Şarap gibi, bazıları bir bardak içer ve bırakır. Bazıları ise bütün şişeyi bitirir" diyor.Erica da konuyla ilgili deneyimlerini kitaplaştırdı. Yazdığı kitap, dünyanın birçok yerinden kendisi gibi kadınların Erica'ya ulaşmasını sağladı."Sanırım üzerine gitmemiz gereken şey, hissettiğimiz utanç duygusu. Bu duygu, kadınların kendi deneyimleri içinde sıkışıp kalmasına sebep oluyor. Benimkine benzer şeyler yaşamış pek fazla kadınla karşılaşmamıştım. Sanırım bu sebeple yazdıklarım hızla yayıldı, zira bu konu hakkında kimse açıkça konuşmuyor."Gelin görün ki hikayemi yazıp her şeyi ortaya döktüğümde, Singapur'da 14 yaşındaki bir kızdan tutun da orta batı Amerika'daki 45 yaşında bir kadına kadar birçok kadın bana ulaştı. Onlar da benzer şeyler söylüyordu, kontrolü kaybettiklerini, internetteki bu şeyleri en uygun şekilde nasıl kullanabileceklerini öğrenmeleri gerektiğini anlatıyorlardı."O zaman fark ettim ki bu konuda kadınlar ve erkekler pek de bir fark yok. Tek büyük fark kadınların bu konu hakkında konuşmaması."Örneğin Neelam, kendisiyle ilgili net bir sonuca varmış:"Birkaç yıl önce yeniden porno izlemeyi denedim, nasıl tepki vereceğimi merak ettim. Hiç zevk almadım, benim için porno artık bitti."Hannah zaman zaman porno izlemeye devam ediyor ancak videolar konusunda çok seçici:"Popüler porno sitelerinde temsil edilmediğimi düşünüyorum, bu sebeple daha küçük, etik yapımcıları bulmaya çalışıyorum, böyleleri de var. Bazen de çiftlerin evde kendi çektikleri videolara bakıyorum. Daha gerçekçi olduğu zaman bana daha çok zevk veriyor."Kimseyi izlediği porno çeşidi üzerinden yargılamam, ancak yine de bence her türlü cinsel eğilimi temsil eden içerikler üretmeye çalışmalıyız."Ben beyaz ve fiziksel olarak çok güçlü bir lezbiyenim, Ama popüler porno sitelerinde benim gibi görünen ya da davranan kimseyi göremiyorum. Daha marjinal grupların ne hissettiğini düşününce dehşete kapılıyorum."Ben de Erica'ya katılıyorum, porno izlemek yanlış bir şey değil.Ancak uzun zamandır birçok kadınla bu konudaki deneyimlerini konuşurken fark ettim ki; daha farklı vücutlar ve çiftler arasında gerçek bir yakınlık da göreceğimiz şekilde daha çeşitli içeriklere ihtiyacımız var.Yani zevkli, pozitif yönlerimi ortaya çıkaran, cinselliği daha eğlenceli hale getiren pornoya.Ne kadar zor olabilir ki?