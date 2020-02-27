Porno sitesinden koronavirüs salgınının olduğu bölgelere ücretsiz 'premium' üyelik - Son Dakika
Son Dakika Dünya Porno sitesinden koronavirüs salgınının olduğu bölgelere ücretsiz 'premium' üyelik - Son Dakika Dünya

Porno sitesinden koronavirüs salgınının olduğu bölgelere ücretsiz 'premium' üyelik

6 saat önce

ABD'de xHamster adlı bir porno sitesi koronavirüs salgınının görüldüğü bölgelere ücretsiz 'premium' üyelik hakkı verildiğini açıkladı: Amaç insan temasını sıfıra indirerek virüsün yayılmasını önlemek

Porno sitesinden koronavirüs salgınının olduğu bölgelere ücretsiz 'premium' üyelik, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir porno sitesi, koronavirüs salgınının yaygın olarak görüldüğü bölgelere ücretsiz 'premium üyelik' olanağı sağladığını açıkladı. Websitesi ve resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilendirmede, markanın başkan yardımcısı Alex Hawkins'in imzası bulunuyor.


"Virüsün yayılmasının önüne geçmenin en etkili yolu insan temasını minimuma indirgemek. Bu noktada porno insanlara yardımcı olabilir" diyen Hawkins, İtalya'nın Lombardiya ve Veneto, Çin'in Vuhan bölgelerinde, İran'ın Tahran, Güney Kore'nin Daegu, Kanarya Adaları'nın ise Adeje şehirlerinde yaşayan insanlara ücretsiz 'premium' üyelik verileceğini duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:19 
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