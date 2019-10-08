Son Dakika Haberleri: Pornografik mi değil mi? Paris'te terör kurbanları için dikilen yeni anıt tartışma yarattı
Son Dakika Dünya Pornografik mi değil mi? Paris'te terör kurbanları için dikilen yeni anıt tartışma yarattı

Pornografik mi değil mi? Paris'te terör kurbanları için dikilen yeni anıt tartışma yarattı

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te, 4 yıl önce yaşanan kanlı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına tasarlanan anıt birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.

Pornografik mi değil mi? Paris'te terör kurbanları için dikilen yeni anıt tartışma yarattı, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te, 4 yıl önce yaşanan kanlı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına tasarlanan anıt birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.


Renkli lale buketi tutan bir elden oluşan eser Amerikalı sanatçı Jeff Koons'a ait. Koons, bu tasarımıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa'yla dayanışma içinde olduğunu tasvir etmeye çalıştığını söyledi ancak görenler anıta eleştiri yağdırdı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:21 
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