Pornografik mi değil mi? Paris'te terör kurbanları için dikilen yeni anıt tartışma yarattı
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te, 4 yıl önce yaşanan kanlı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına tasarlanan anıt birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.
Fransa'nın başkenti Paris'te, 4 yıl önce yaşanan kanlı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına tasarlanan anıt birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.
Renkli lale buketi tutan bir elden oluşan eser Amerikalı sanatçı Jeff Koons'a ait. Koons, bu tasarımıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa'yla dayanışma içinde olduğunu tasvir etmeye çalıştığını söyledi ancak görenler anıta eleştiri yağdırdı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:21
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