Poroşenko: 'Bayraktar Tb2'ler İçin Anlaşmayı İmzaladık
1 saat önce
– Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) satın alınması için anlaşmanın imzalandığını duyurduğu.
– Ukrayna
Devlet Başkanı Petro Poroşenko
, Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) satın alınması için anlaşmanın imzalandığını duyurduğu.
Poroşenko sosyal medya hesabından, "Türkiye
Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile anlaştığımız gibi, Bayraktar TB2 İHA'ların Ukrayna Ordusu için satın alınmasını kapsayan bir anlaşma imzaladık. Ukrayna ordusunu NATO standartları çerçevesinde yeni silahlarla donatmaya devam ediyoruz" mesajını paylaştı. - Ukrayna
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:05 Kaynak: DHA
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