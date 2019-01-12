Son Dakika Haberleri: Poroşenko: 'Bayraktar Tb2'ler İçin Anlaşmayı İmzaladık

Poroşenko: 'Bayraktar Tb2'ler İçin Anlaşmayı İmzaladık

1 saat önce

– Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) satın alınması için anlaşmanın imzalandığını duyurduğu.

Poroşenko: 'Bayraktar Tb2'ler İçin Anlaşmayı İmzaladık, System.String[]
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) satın alınması için anlaşmanın imzalandığını duyurduğu.

Poroşenko sosyal medya hesabından, "Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştığımız gibi, Bayraktar TB2 İHA'ların Ukrayna Ordusu için satın alınmasını kapsayan bir anlaşma imzaladık. Ukrayna ordusunu NATO standartları çerçevesinde yeni silahlarla donatmaya devam ediyoruz" mesajını paylaştı. - Ukrayna

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:05 Kaynak: DHA

İnsansız Hava Aracı, Ukrayna, Petro Poroşenko, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaybolan Bebeğin İmdadına Kadın Otobüs Sürücüsü Yetişti Sarhoş Hemşire, Doğum Sırasında Sert Bir Şekilde Çektiği Bebeğin Kafasını Kopardı

Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor Türk Kimyager, Karla Mücadelede Çığır Açacak Formül Geliştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 17:29:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Poroşenko: 'Bayraktar Tb2'ler İçin Anlaşmayı İmzaladık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]