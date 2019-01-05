Poroşenko Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde
19 dakika önce
UKRAYNA Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yeni kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi için 'Tomos' adlı otosefallik (bağımsızlık) belgesini almak üzere Fatih'te bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:57 Kaynak: DHA
Ukrayna'da Üniversiteli İki Türk Kızının Öldürülmesiyle İlgili Ayrıntılar Ortaya Çıktı
Baskonia'yı 96-87 Deviren Fenerbahçe Beko, Üst Üste 12. Galibiyetini Aldı
Ukrayna Polisi Bu Şüpheliyi Arıyor
Son Dakika! Adalet Bakanı'ndan Af Açıklaması: Teknik Çalışmalar Birkaç Aya Tamamlanacak