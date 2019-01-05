Son Dakika Haberleri: Poroşenko Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde (2)

Poroşenko Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde (2)

11 dakika önce

UKRAYNA Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yeni kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi için 'Tomos' adlı otosefallik (bağımsızlık) belgesini almak üzere Fatih'te bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne geldi.

Poroşenko Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde (2), System.String[]
UKRAYNA Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yeni kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi için 'Tomos' adlı otosefallik (bağımsızlık) belgesini almak üzere Fatih'te bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne geldi.

Poroşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüştükten sonra Ukrayna Ortodoks Kilisesi heyeti ile birlikte saat 12.00 sıralarında Fener'de bulunan Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne geldi. Poroşenko'ya eşi Maryna Poroşenko ve Ukrayna'da yeni kurulan birleşik bağımsız Ortodoks Kilisesi'nin lideri seçilen Metropolit Epifaniy de eşlik etti. Petro Poroşenko'nun Aya Yorgi Kilisesi'ne düzenlenecek dini törenin ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos'la görüşmesi bekleniyor. - Erok

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:04 Kaynak: DHA

Ukrayna, Rum Ortodoks Patrikhanesi, Petro Poroşenko, Güncel
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