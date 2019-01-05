Son Dakika Haberleri: Poroşenko Fener Rum Patrihkanesi'nde

Poroşenko Fener Rum Patrihkanesi'nde

1 saat önce

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan 'Tomos' adlı kararnameyi imzaladı.

Poroşenko Fener Rum Patrihkanesi'nde, System.String[]
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan 'Tomos' adlı kararnameyi imzaladı. Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da katıldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Azize Sofya Katedrali'nde 15 Aralık'ta, Ortodoks Kiliselerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıyla Ukrayna'da yeni birleşik bağımsız Ortodoks Kilisesi kurulmuştu. Bu gelişmenin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma durumunun kabulünden ilişkin 'Tomos' adı verilen ve bağımsızlık anlamına gelen kararname düzenlenerek Fener Rum Ortodoks Patriğinin imzalanmasına bırakılmıştı. Bugün yapılan törenle Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi 'nin bağımsızlığını tanıyan kararname olan 'Tomos' adlı kararnameyi imzaladı.

'TOMOS' PAZAR GÜNÜ AYİN SONRASI TESLİM EDİLECEK

Fener Rum Patrrikhanesin'de yapılan tören Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ailesiyle birlikte katıldı. Saygı duruşu ve düzenlenen tören ardından Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza sonrası Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Pazar günü Fener Rum Patrikhanesi'ne ait Aya Yorgi Kilisesi'nde yapılacak olan ilk ayin sonrası bağımsızlık belgesi 'Tomos' Ukrayna'daki Ortodoksların kutladığı Noel öncesi, Ukrayna Rum Ortodoks Kilisesi Metropoliti Epifaniy'e teslim edilecek. Böylece bağımsızlık belgesinin alınması ardından Ukrayna Ortodoks Kilisesi, 15'inci Bağımsız Ortodoks kilisesi statüsüne kavuşacak.

(Ufuk Kıvık/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

Petro Poroşenko, Ukrayna, Güncel
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