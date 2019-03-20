Poroşenko: İha Bayraktar, Ukrayna'nın Savunma Gücünü Artıracak
2 saat önce
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkesinin Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı'nın ilk testlerinin başarılı olduğunu açıkladı.
Ukrayna
Devlet Başkanı Petro Poroşenko
, ülkesinin Türkiye
'den satın aldığı Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı
'nın ilk testlerinin başarılı olduğunu açıkladı.
Ukrayna'nın Hmelniyskiy ilinde bugün Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçlarının test edilmesinin ardından düzenlenen törende konuşan Poroşenko, "Ukrayna Ordusu'na teslim edilen Bayraktar TB2'nin testleri başarılı geçti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni ve Türk partnerlerimizi tebrik ediyorum. Bugün tamamen yeni bir silaha kavuştuk. İHA'lardaki kameraları görüyorsunuz, isabet başarısını görüyorsunuz" dedi.
Bayraktar TB2'nin Ukrayna Ordusu'na yeni imkanlar sağladığının altını çizen Poroşenko, "Bunun devletimizin savunma gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Bu aybaşında Ukrayna'ya teslim edilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının ülkedeki ilk test uçuşu dün yapılmıştı. - Kerem
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:19 Kaynak: DHA
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