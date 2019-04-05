Son Dakika Haberleri: Poroşenko ile Zelenskiy, Uyuşturucu ve Alkol Bağımlılığı Testi Yaptırdı

Poroşenko ile Zelenskiy, Uyuşturucu ve Alkol Bağımlılığı Testi Yaptırdı

1 saat önce

Mevcut Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve en güçlü rakibi Vladimir Zelenskiy, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı testi için kan verdi.

Poroşenko ile Zelenskiy, Uyuşturucu ve Alkol Bağımlılığı Testi Yaptırdı, System.String[]
Mevcut Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve en güçlü rakibi Vladimir Zelenskiy, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı testi için kan verdi.

31 Mart'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin, 21 Nisan'da yapılacak olan ikinci tura kalmasının ardından, siyasiler arasında yaşanan gerginlik ve rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Başkanlık seçimlerinde en fazla oyu alan Vladimir Zelenskiy, mevcut Devlet Başkanı Poroşenko'ya yönelik yayınladığı bir videoda, "Ukrayna'ya alkolik ve uyuşturucu bağımlısı bir başkan lazım değil. O yüzden seni analiz yaptırmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Poroşenko ise yayınladığı videoyla bu teklifi kabul etmişti.

Teklifin ardından bugün sabah saatlerinde Poroşenko ve Zelenskiy test için kan verdi. Analiz sonuçları üç gün sonra açıklanacak. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:30 Kaynak: İHA

Ukrayna, Petro Poroşenko, Güncel
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